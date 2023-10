Pareggio tra Atalanta e Juventus: i bianconeri a meno 4 da Inter e Milan

Partita non indimenticabile al Gewiss Stadium tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri che hanno badato più a difendere che ad offendere. Lo 0-0 finale è frutto di quanto si è visto sul terreno di gioco con le due squadre abbottonate e appannate. I nerazzurri, però, hanno avuto più chance per far male con una traversa colpita da Muriel, con deviazione decisiva di Szczesny, e altre ghiotte occasioni sprecate per questioni di centimetri. La Juventus senza Vlahovic e Milik ha faticato a costruire azioni offensive con il solo Chiesa che ha provato a far male alla difesa della Dea con Kean a mezzo servizio essendo tornato da pochi giorni in gruppo per un problema fisico.

Con questo pareggio entrambe conquistano un punto che portano la Juventus a quota 14 come il Napoli di Rudi Garcia, a meno 4 dalla coppia di testa formata dall'Inter di Simone Inzaghi e dal Milan di Stefano Pioli, quinta l'Atalanta a quota 13 punti con il rischio di essere superati dalla Fiorentina nella giornata di domani. Ora, l'Atalanta si concetrerà per l'Europa League con la Juventus che avrà invece modo di rifiatare per il prossimo match di campionato contro il Torino nel caldo derby della Mole. Servirà il massimo della concentrazione e una vittoria nella Stracittadina per non perdere terreno dalle due milanesi che sono intenzionate a conquistare la seconda stella.

La cronaca della partita

L'Atalanta parte forte davanti al pubblico di casa e al 6' è Ederson a scaldare le mani a Szczesny con una parata facile per via del tiro smorzato. Al 14' doppia chance per Zappacosta che nel primo tentativo strozza la conclusione, nel secondo la mette fuori. La partita scorre sul filo dell'equilibrio e al 31' è Fagioli a provarci con un tiro da fuori su corner battuto da Cambiaso: Musso respinge e McKennie spreca il tap-in. Al 35' è Kean a provare la gioia personale ma la sua conclusione viene fermata da Musso. Il primo tempo si chiude con il cartellino giallo a Rabiot per un fallo su de Roon, il primo della partita, e il primo tempo va in archivio sullo 0-0 con poche emozioni.

Nella ripresa al 47' Ederson la mette pericolosamente in mezzo ma Zappacosta e De Ketelaere non ci arrivano. Chiesa al 53' fa tutto benissimo e poi scarica un destro potente in porta: para Musso. Poche occasioni per colpire e molta intensità in mezzo al campo con Muriel che al 74' su punizione, magistrale, impegna severamente Szczesny che si salva anche con l'aiuto del montante. Minuto 79' Djimsiti svetta di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa. All'88' Muriel tenta il tiro con Szczesny che sbaglia l'intervento e con Koopmeiners che la mette alto. Al 92' Bakker supera Gatti e mette la palla in mezzo per Koopmeiners che calcia ancora una volta alto.

Il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (64' Kolasinac), Djimsiti, Toloi; Zappacosta (82' Holm), De Roon, Ederson, Ruggeri (86' Bakker), Koopmeiners; De Ketelaere (82' Pasalic), Lookman (64' Muriel). Allenatore Gian Piero Gasperini.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer (84' Rugani), Danilo; McKennie (84' Weah), Fagioli (68' Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (68' Kostic), Chiesa, Kean (75' Yldiz). Allenatore Massimiliano Allegri

Marcatori:

Ammoniti: Rabiot, Danilo

Arbitro: Daniele Chiffi (sezione di Padova)