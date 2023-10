Atalanta-Juventus: ecco chi giocherà e dove vederla

Sfida ad alta quota al Gewiss Stadium tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che nelle prime due giornate ha messo insieme 12 punti frutto di quattro vittorie e due sconfitte e la Juventus di Massimiliano Allegri terza in classifica a quota 13 punti frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Le due squadre, dunque, sono divise da un solo punto in classifica e negli anni ogniqualvolta si sono affrontate hanno sempre dato vita a match intensi e combattuti.

"Le partite con l'Atalanta sono sempre combattutte. Loro non hanno ancora preso gol in casa e sono imbattuti. Dobbiamo essere bravi a tenere un buon ritmo", il monito di Allegri. "Questa è la parte più impegnativa della prima parte di stagione. Abbiamo fatto un'amichevole ad agosto contro di loro, questo per noi è un bel test, ci apprestiamo con curiosità per capire quale può essere la nostra dimensione. La Juve i gol li fa sempre, sono rare le gare in cui non segna, ha sempre questa capacità realizzativa, per vincere con la Juventus devi fare più di un gol" , la risposta di Gasperini a testimoniare come entrambi sappiano delle grandi insidie di questa partita.

Qui Atalanta

Gasperini punterà su una difesa a tre con Djimsiti-Scalvini e Kolasinac davanti a Musso. Zappacosta e Ruggeri sugli esterni, Ederson e De Roon in mezo, tridente composto da Koopmeiners dietro le due punte che saranno Pasalic e Lookman con Muriel che scalpita in panchina e con De Ketelaere che dopo il problema muscolare dovrebbe partire dalla panchina. "L'attenzione è a questa partita, poi ci saranno Sporting e Lazio. Abbiamo fatto una buona striscia, questa è una settimana con tre incontri, uno più importante dell'altro. È una gara molto attesa, la Juventus è una grande squadra, penso che non ci siano dubbi. È partita bene, a parte lo sgambetto del Sassuolo, sappiamo che è una delle migliori squadre", le parole di Gasperini alla vigilia. In caso di vittoria Gasperini supererebbe proprio la Vecchia Signora in classifica.

Qui Juventus

La Juventus dovrà rinunciare a Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik con Allegri che in conferenza stampa ha svelato: "Vlahovic non ci sarà per un problema alla schiena. Rientra Kean che sta bene ma non ci sarà Milik per un problema al polpaccio" . In attacco dunque ci sarà il titolarissimo Federico Chiesa con appunto il centravanti italiano classe 2000 che ha grande voglia di rivalsa. Davanti a Szczesny ci sarà il terzetto collaudato composto da Gatti, Bremer, Danilo, a metà campo Fagioli-Locatelli-Rabiot con McKennie e Cambiaso sulle fasce. Allegri non vuole sentire parlare di Juventus favorita per lo scudetto visto che il collega Stefano Pioli aveva definito tali i bianconeri: "In questo momento guardare la classifica è poco importante anche se rimanere nelle prime 4 ci farebbe lavorare in modo più sereno e tranquillo. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime 4. La squadra sta crescendo. Noi favoriti? Parlare di queste cose non serve a nulla. Non è un'equazione esatta che chi non gioca la Champions è favorita per il campionato".

Dove vederla e le probabili formazioni

La sfida della 7ª giornata di Serie A, Atalanta-Juventus, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile (insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN) pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, Lookman. Allenatore Gian Piero Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri