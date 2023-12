Atalanta-Lecce, i nerazzurri soffrono ma vincono

Ha dovuto faticare più del previsto l’Atalanta per avere ragione del Lecce. La sfida del Gewiss Stadium è terminata con il punteggio di 1-0 per i nerazzurri. Come prevedibile, i bergamaschi hanno provato a imporre il loro gioco mentre il Lecce ha pensato a difendersi per poi ripartire in contropiede. Nella prima frazione di gioco buon ritmo ma poche le occasioni da gol. Solo nella ripresa gli uomini guidati da Gasperini hanno sbloccato la partita con una bella giocata di Lookman. Con questa vittoria l’Atalanta agguanta la zona Europa. Lecce fermo a +7 sulla zona retrocessione, in attesa delle altre partite.

Primo tempo

Nelle prime battute la gara risulta molto spezzettata. L’Atalanta prova a imporre il suo gioco. All’11' calcio di punizione battuto da Lookman dalla trequarti, il pallone arriva a Scamacca che da fermo prova un colpo di testa: il tiro finisce fuori. Grande occasione per i nerazzurri 3 minuti dopo. Da una punizione battuta ancora da Lookman Pasalic prolunga di testa sul secondo palo dove si trova Scamacca. L’attaccante si avventa sulla palla di piatto trovando la parte esterna del palo.

Prova a rispondere il Lecce. Al 21' De Roon tocca all'indietro per Carnesecchi ma il rilancio del portiere non è perfetto tanto che Kaba intercetta il pallone. Il centrocampista giallorosso calcia da fuori area di contro balzo: l’estremo difensore bergamasco sventa il pericolo. Passano solo 2 minuti e c’è una contro-replica dei nerazzurri. Una conclusione deviata di Zappacosta si trasforma in un prezioso passaggio per Lookman che, però, non trova la deviazione per questione di centimetri.

Al 26’ contropiede del Lecce. Strefezza con un bel passaggio taglia tutta l'area: Kolasinac interviene per anticipare un avversario e rischia l'autogol. La palla termina in calcio d’angolo. Al 32' grande occasione per l'Atalanta. Questa volta è Falcone a sbagliare. Il portiere svirgola e la palla si impenna: dopo un contatto tra il numero 1 giallorosso e Lookman finisce sul sinistro di Koopmeiners che calcia a colpo sicuro ma trova la respinta di Baschirotto.

Secondo tempo

La prima grande occasione da gol nel secondo tempo capita al Lecce. È il 54' quando Oudin serve Kaba che trova sul secondo palo Krstovic. Il centravanti incrocia di testa: palla fuori di pochi centimetri. Tre minuti dopo, Atalanta vicinissima al gol ma la traversa ferma Pasalic. Un avviso di quanto sarebbe accaduto meno di 60 secondi dopo. Lookman si libera e dal limite dell’area fa partire un destro che batte Falcone. Atalanta in vantaggio.

Al 69' occasione per il Lecce. Palla filtrante di Gendrey per Krstovic che, in area, calcia da ottima posizione: fuori di molto. All’80' il neo entrato è Piccoli a sfiorare il gol. Il giallorosso controlla di petto e gira al volo con il destro: Carnesecchi battuto ma palla esce fuori di pochissimo. All’89’ è il portiere bergamasco a salvare la sua squadra con un grande intervento. Piccoli serve un pallone al centro per Oudin che, di sinistro, colpisce a botta sicura. Il suo tiro, molto forte, è centrale: Carnesecchi respinge la conclusione a mani aperte.

Il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, De Roon, Kolasinac; Zappacosta (64’ Zortea), Pasalic, Ederson, Ruggeri (92’ Holm); Koopmeiners (83’ Adopo); Scamacca (64’ Muriel), Lookman (92’ Miranchuk). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (83’ Venuti) , Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia (72’ Gonzalez); Strefezza (83’ Listowski), Krstovic (77’ Piccoli), Oudin. Allenatore: Roberto D'Aversa

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Marcatori: 58’ Lookman (Ata)

Ammoniti: Zappacosta (Ata), Ramadani (Lec), Holm (Ata), Oudin (Lec)