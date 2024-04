Atalanta-Verona, i bergamaschi sprecano un doppio vantaggio

Le fatiche di coppa si sono fatte sentire. Dopo la splendida prestazione ad Anfield contro il Liverpool, l’Atalanta si è rituffata in campionato pareggiando per 2-2 contro un Verona in cerca di punti salvezza.

Partita dai due volti. Primo tempo praticamente tutto di marca nerazzurra. I padroni di casa controllano il gioco e spingono forte in avanti. La partita si sblocca già al 13’ quando va a segno Scamacca. L’Atalanta, poi, raddoppia 5 minuti dopo con un gol di Ederson. Dominio assoluto dei nerazzurri. Il Verona è in grande difficoltà e non riesce a rendersi pericoloso in avanti. In avvio di ripresa la partita cambia radicalmente. Il Verona ci crede di più, attacca e in 15 minuti riesce a trovare il pareggio. I nerazzurri restano sesti a quota 51 punti, a -8 dal Bologna quarto (ma i rossoblu hanno una partita in più). Il Verona è quart'ultimo, in compagnia dell’Empoli, a 28 punti.

Primo tempo

L'Atalanta spinge forte. Al 13’ i nerazzurri passano subito in vantaggio con un gol di Scamacca. Percussione centrale di Koopmeiners, la sfera arriva all'attaccante che effettua una conclusione al volo: Montipò è battuto. Passano solo 5 minuti e l’Atalanta raddoppia. Scamacca serve alla perfezione Ederson che arriva davanti all’estremo difensore veronese e lo batte. In questa fase i nerazzurri sono scatenati, tanto che sfiorano il terzo gol pochi minuti dopo con Koopmeiners che effettua un difficile tiro di controbalzo: pallone oltre la traversa.

Al 32’ ancora pericoloso Koopmeiners. Il nerazzurro effettua una conclusione che termina di poco a lato. Due minuti dopo De Ketelaere ci prova da fuori: Montipò si distende e devia in corner. Al 44’ i nerazzurri attuano uno schema su calcio di punizione, la sfera arriva a Koopmeiners che effettua una conclusione tesa: il numero 1 ospite non si lascia sorprendere

Secondo tempo

È il Verona ad avere la prima occasione della ripresa. Al 50' tiro di Cabal: Carnesecchi respinge con i pugni. Gli ospiti devono spingere forte per cercare di recuperare il doppio svantaggio. E ci riescono. Al 56’ contropiede micidiale, la palla arriva a Lazovic che da solo controlla e tira: Carnesecchi è battuto. La partita si riapre. Questa volta è l’Atalanta ad essere in difficoltà.

Al 60’ arriva il gol di Noslin. Il centrocampista anticipa Carnesecchi su un cross dalla destra: è pareggio. È il Verona che controlla il gioco, mentre in nerazzurri faticano a rendersi pericolosi. Al 74’, però, nuova fiammata dei bergamaschi. Miranchuk controlla la palla e si gira in area: Montipò blocca in due tempi. L’Atalanta riprova a spingere. Al 79' Holm prova la conclusione: il tiro in diagonale finisce molto lontano dai pali. All’88’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo Hien colpisce di testa da posizione favorevole: palla fuori.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi (63’ Kolasinac), Hien, Djimsiti; Holm (81’ Hateboer), Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca (63’ Lookman), De Ketelaere (63’ Miranchuk). Allenatore: Gian Piero Gasperini

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze (90’ Tchatchoua), Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho (90’ Coppola), Dani Silva; Noslin, Suslov (77’ Vinagre), Lazovic (77’ Mitrovic); Bonazzoli (58’ Swiderski). Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: 13’ Scamacca (Ata), 18’Ederson (Ata), 56’ Lazovic (Ver), 60’ Noslin (Ver)

Ammoniti: Suslov (VEr), Dani Silva (Ver)

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata