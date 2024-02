"Avanti sul nuovo stadio a San Donato". Scaroni spiega il piano del Milan

Il Milan procede spedito sul nuovo stadio a San Donato. Nelle ultime ore la vicenda è diventato un vero intrigo. Prima la richiesta del sindaco Beppe Sala perché i due club si esprimano in via definitiva sulla ristrutturazione di San Siro o sull'abbandono del Meazza.

Poi l'uscita allo scoperto del gruppo We Build, pronto alla realizzazione delle opere senza che le squadre debbano abbandonare lo stadio durante i lavori Infine la notizia, diffusa dall'agenzia Ansa, del disgelo tra le due società sulla questione stadio: l'azionista di maggioranza Gerry Cardinale avrebbe addirittura contattato il presidente dell'Inter Steven Zhang per proporgli di fare insieme il nuovo stadio a San Donato.

Prima della partita con il Monza, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto a DAZN, chiarendo la posizione del club: "Siamo ancora alla settimana scorsa: abbiamo comprato i terreni a San Donato necessari per lo stadio. Stiamo andando avanti per quella strada lì. I contatti tra i proprietari di squadre di calcio continuano ad esserci, ma non c’è nulla di particolare che vogliamo segnalare. In parallelo l’altra novità è l’ultima verifica su questa possibilità di fare una ristrutturazione light su San Siro".

Sulla possibilità di restare a San Siro, Scaroni non nasconde il suo scetticismo: "Mi piace nel senso che sono anni che mi arrovello interno al tema stadio. Non è che noi del Milan siamo sfavorevoli al San Siro attuale, è che è uno stadio vecchio, che deve essere riammodernato e mi sono sempre chiesto come si fa a riammodernare lo stadio avendo due squadre che giocano due volte a settimana in quello stadio lì. Fare dei lavori con 70mila persone mi è sempre sembrata un’impresa difficile, bisognerebbe traslocare come hanno fatto Real Madrid o Atalanta. Purtroppo non abbiamo stadi vicini che hanno una capienza simile a quella di San Siro e quindi questo ci ha portato a studiare delle alternative".

Sul sopralluogo di We Build, Scaroni è stato chiaro: "È stata fatta una prima visita, la lettera che è stata scritta non mi rassicura, è piena di 'se' e di 'ma'. Noi siamo pronti a prendere in considerazione la ristrutturazione di San Siro solo se ci verrà garantito nero su bianco che si potrà giocare durante i lavori. Altrimenti andremo avanti col nuovo stadio". We Build, quindi, non ha convinto a pieno il numero uno rossonero: "La ristrutturazione con lo stadio aperto al pubblico credo che sia impossibile, ma io non sono né un ingegnere né un costruttore: vorrei essere garantito in modo formale con una fideiussione che mi indennizza dell’incasso se non posso giocare una partita in casa".