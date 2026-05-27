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Calcio |Com'è fatto

Avanzata tecnologia e nuovo design, ecco il nuovo pallone per la stagione 2026/27

La Lega Serie A ha presentato il nuovo Stellar Nitro Ultimate di Puma, che sarà utilizzato anche nella Liga, in Premier League e nella Primeira Liga portoghese

Avanzata tecnologia e nuovo design, ecco il nuovo pallone per la stagione 2026/27
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Presentato il nuovo pallone ufficiale per la prossima stagione 2026/2027: il nuovo Stellar Nitro Ultimate, realizzato da Puma, sarà utilizzato in campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e in Primavera 1. Si tratta di un'importante evoluzione non solo per quanto concerne il design e dal punto di vista tecnologico.

Il nuovo Stellar Nitro Ultimate è stato realizzato in modo da rispondere alle esigenze del calcio moderno, sempre più caratterizzato da ritmi serrati e velocità di esecuzione e impostazione, senza tuttavia tralasciare parametri altrettanto importanti nel gioco, quali il controllo della traiettoria e l'accuratezza dei passaggi.

Superando la vecchia linea "Orbita", la vera innovazione del nuovo pallone di Puma è di certo l'esclusivo sistema "Nitrofoam", un’imbottitura realizzata con schiuma infusa di azoto creata per massimizzare l'energia sviluppata all'impatto con la sfera: l'obiettivo è quello di offrire ai calciatori impegnati ai massimi livelli "tocchi più reattivi, passaggi più rapidi e una migliore sensibilità di gioco".

A incrementare il controllo sulla traiettoria della sfera la configurazione a pannelli 4+4, realizzata con lo scopo di ottimizzare l'aerodinamica riducendo al minimo la resistenza dell'aria e il rivestimento esterno con texture in rilievo (debossed) in grado di migliorare "grip e controllo, mantenendo velocità e stabilità lungo tutta la traiettoria del pallone".

Per quanto concerne la colorazione per la Serie A, la scelta è ricaduta su una grafica dinamica nella quale, a parte il simbolo Puma in colore rosso, predominano i toni del blu e dell'azzurro su una base bianca pulita. Progettato nel Puma Nitro Lab e testato in Italia, il nuovo pallone "farà il suo debutto in campo durante le prime competizioni ufficiali della stagione 2026/27, diventando il protagonista di una nuova era".

Stessa scelta è

stata fatta anche per i massimi campionati di Inghilterra, Spagna e Portogallo: mantenendo le medesime caratteristiche tecnologiche, la Premier League, La Liga e la Primeira Liga hanno optato per un'altra palette di colori.

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