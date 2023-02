"Basta, non si fa così". Volano gli stracci tra Barella e Lukaku: ecco cos'è successo

L'Inter non è riuscita a vincere sul campo di un'ostica Sampdoria che ha imposto lo 0-0. I nerazzurri di Simone Inzaghi non sono stati sicuramente brillanti e ficcanti come al solito, ma per com'è andata la partita di Marassi, gli ospiti avrebbero meritato i tre punti per la mole di occasione prodotte ma soprattutto per l'atteggiamento messo in campo con praticamente zero rischi corsi da Onana e compagni.

L'Inter, in alcuni dei suoi protagonisti, è sembrata però frettolosa e nervosa ed è il caso di Nicolò Barella croce e delizia della squadra nerazzurra. Il centrocampista sardo è sicuramente uno, se non il più forte e completo d'Italia, per qualità e leadership ma difetta nell'eccesso di proteste nei confronti di arbitri, avversari ma anche compagni di squadra. A farne le spese, questa volta, il suo amico Romelu Lukaku che al 38' del primo tempo non ci ha visto più e non le ha mandate di certo a dire al suo compagno di squadra.

La ricostruzione

Al minuto 38' Lukaku controlla male un pallone e un Barella, già nervoso e che aveva già manifestato un po' di nervosismo nei minuti precedenti a questo episodio, se la prende con il compagno di squadra che sbotta: "Ora basta, basta Nicolò. Non si fa così", le parole del belga che si lamenta delle continue sbracciate polemiche del compagno di squadra ad ogni errore.

#Barella hai grandissimi piedi, ma c'hai pure na testa de cazzo tipica del peggior #Zaniolo

Bravo #Lukaku, che ormai è un quasi ex giocatore, ma ha imparato come si sta in campo. #SampdoriaInter pic.twitter.com/wD31rW84CF — Magnum (@M1_Magnum) February 13, 2023

Non solo, però, perché dal labiale si evince com Lukaku abbia poi usato termini pesanti per definire il compagno: "Adesso basta, stai zitto e non ti per mettere più. Vai a..., figlio di...", gli insulti del 29enne nei confronti di Barella. Il tutto si è poi concluso lì in campo e non è dato a sapere se sia successo altro negli spogliatoi anche se entrambi sono rientrati sul terreno di gioco nel secondo tempo salvo poi essere sostituiti insieme al 67'. Al netto che entrambi abbiano sbagliato, c'è da spezzare una lancia a favore di Lukaku di solito sempre pronto ad incitare i compagni. Al contrario, invece, Barella in diverse partite ha mostrato insofferenza nei confronti degli errori dei compagni di squadra e anche questa volta non si è tirato indietro. Il belga, però, questa volta ha deciso di non usare la diplomazia e di mandare a quel paese il compagno di squadra che è l'uomo in meno della settimana per il suo atteggiamento in campo.

Inzaghi minimizza