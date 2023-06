Benzema dice addio al Real Madrid: il suo futuro sarà in Arabia Saudita?

Karim Benzema lascia il Real Madrid, la decisione già nell'aria da tempo ora è ufficiale. Lo comunica in una nota il club madrileno: "Il Real Madrid e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di porre fine alla sua brillante e indimenticabile fase da giocatore per il nostro club. Il Real Madrid vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende" . Martedì prossimo, 6 giugno, alle 12:00, si svolgerà al Real Madrid City un atto istituzionale di omaggio e addio all'attaccante francese, con la presenza del presidente Florentino Perez.

La carriera al Real Madrid

Arrivato in Spagna nel 2009, a soli 21 anni, il campione francese è stato uno degli artefici principali dei grandi successi del Real nell'ultima decade. Nelle quattordici stagioni in cui ha difeso il nostro scudetto e la nostra maglia, ha vinto 25 titoli, un numero record per il Real Madrid: 5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 4 Campionati, 3 Copas del Rey e 4 Supercoppe spagnole.

Benzema è l'attuale Pallone d'Oro e Giocatore dell'Anno UEFA, oltre ad essere stato inserito nel FIFA FIFPRO Eleven e ad aver vinto il Pichichi Trophy 2022. Premi ricevuti dopo una delle stagioni più straordinarie della storia dei Blancos, soprattutto in Champions League, in cui il francese è stato protagonista di partite memorabili che hanno aiutato il Real Madrid a vincere la 14ª Champions League a Parigi, essendo lui il capocannoniere della competizione con 15 gol.

Inoltre il numero 9 è il quinto giocatore che ha indossato più volte la maglia dei Blancos con 647 presenze, ed è il secondo marcatore di tutti i tempi del Real Madrid con 353 gol. È anche il secondo marcatore di tutti i tempi del Real Madrid sia in campionato che in Champions League. Ed è anche il quarto realizzatore di sempre nella storia della Champions e della Liga.

Tentazione Arabia Saudita

Nel futuro del Pallone d'Oro in carica adesso potrebbe esserci l'Arabia Saudita, dove l'Al-Ittihad gli ha fatto un'offerta faraonica da 200 milioni di euro l'anno. L'accordo sarebbe già stato trovato e l'annuncio ufficiale sarebbe previsto la prossima settimana. A riportarlo è l'edizione online del quotidiano spagnolo As, secondo cui Benzema nei giorni scorsi avrebbe chiesto notizie sul campionato, sulle squadre e sulla vita in Arabia Saudita all'amico e vecchio compagno di squadra Cristiano Ronaldo. E nelle sue risposte, secondo As, CR7 avrebbe espresso il suo entusiasmo per la scelta fatta. L'ex Juve e la sua famiglia sono molto integrati nella vita sociale di Riad e i marchi più importanti del settore del lusso se lo contendono, mentre il governo vuole proiettare attraverso di lui e la sua famiglia un'idea di paese moderno e aperto. A meno di clamorosi dietrofront il campione prtoghese sarà raggiunto in Arabia Saudita oltre che dal rivale di sempre Lionel Messi anche dal vecchio amico Benzema.