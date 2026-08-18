Blitz Milan per Diego Moreira

a circa 5 milioni annui. Da un terzino all’altro: fatta pure per il prolungamento fino al 2030 di Di Lorenzo col Napoli. Oggi giornata calda in casa azzurra: visite mediche per Favasuli; mentre nelle prossime ore toccherà a Badiashile. Infine il Torino prende il portiere Lucas Perri (Leeds) e la Roma il fantasista Rodrigo Mora (Porto).

mentre per Rafa Leao si registra il ritorno di fiamma del Galatasaray che appare pronto a mettere sul piatto una nuova offerta per assicurarsi le prestazioni del Diez lusitano. Da una sponda all’altra del Naviglio, dove l’Inter - al di lá del corteggiamento per il mediano Curtis Jones (Liverpool) da finanziare con le cessioni di Luiz Henrique (occhio alla Roma) e Asllani - è pronta a blindare i propri gioielli: rinnovo in arrivo fino al 2030 per Federico Dimarco, che riceverà pure un robusto adeguamento dell’ingaggio

Il weekend di Ferragosto in terra meneghina da parte di Gerry Cardinale ha prodotto il tanto atteso rilancio del Milan sul mercato. Fatta per l’arrivo dell’esterno sinistro Diego Moreira dallo Strasburgo per 48 milioni più una percentuale sulla futura vendita. Contratto fino al 2031 da 3 milioni annui per il belga, portato in rossonero dal solito Jorge Mendes. Ora il Diavolo lavorerà per ingaggiare un altro esterno d’attacco e un difensore centrale: nel frattempo Odogu va in prestito secco al Tolosa;

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