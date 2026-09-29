Lampi di “bella Italia” con una brutta Turchia

Dopo tre giorni, l’Italia cancella la debacle con il Belgio e offre una prestazione di grande livello. La Turchia - debuttante nella Lega A di Nations League - subisce tre gol in 27 minuti che archiviano la sfida di Bursa. I fischi stavolta sono per la squadra di Montella, ct sempre più a rischio, e per il presidente federale (aggredito anche verbalmente) costretto a lasciare lo stadio. Gli azzurri trovano il gol dopo 9 minuti con Bastoni, il bis è di Frattesi al 22′ che raccoglie l’incerta respinta di Bayndir sul tiro di Kayode il quale segna il 3-0 cinque minuti più tardi. Bellissime le due azioni in sequenza che portano alle reti azzurre. Yilmaz prova a riaprire il match a inizio ripresa, ma il quarto gol azzurro è di Pio Esposito dopo il palo di Tonali.