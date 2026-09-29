Figc e commissariamento: “Tesserarsi è indispensabile”

«Il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura». È questo in sintesi uno dei passaggi contenuti nei primi pareri pervenuti al Coni da alcuni dei saggi giuristi incaricati dal Comitato olimpico nazionale italiano sul caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò alla Figc, motivo per il quale la Federcalcio rischia di essere commissariata (l’ultima volta fu nel 2018). È quanto ha appreso l’agenzia LaPresse da fonti calcistiche accreditate. I giuristi incaricati sono Franco Scoca, Massimo Coccia, Luigi Medugno e Alberto Angeletti.

Sempre secondo quanto si apprende, la Giunta straordinaria del Coni incaricata di prendere la decisione in base a tali pareri legali dovrebbe essere convocata tra il 6 e il 9 ottobre, subito dopo la conclusione del ciclo di quattro partite di Nations League della Nazionale di Roberto Mancini.