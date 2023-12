Bologna-Atalanta, vittoria rossoblu all’ultimo respiro

Bologna e Atalanta hanno in parte deluso le attese, almeno da un punto di vista del gioco. Lo scontro ai piani medio-alti della classifica ha registrato poche emozioni. La partita si è sbloccata solo all'86' con un gol di Ferguson.

Al di là della qualità del gioco odierno, il risultato suona come una ulteriore conferma dell’ottimo andamento in campionato della squadra di Thiago Motta. Ora i felsinei sono al quarto posto, zona che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Un rendimento positivo difficile da pronosticare ad inizio stagione. I nerazzurri, invece, hanno perso l’occasione di avvicinarsi alla zona Europa.

Primo tempo con poche emozioni. È l’Atalanta ad avere più occasioni per sbloccare il risultato ma il Bologna si difende bene e non corre grandissimi rischi. Nel secondo tempo la trama non cambia. Almeno fino all’86’ quando Ferguson batte Carnesecchi. Ed ora il Bologna sogna.

Primo tempo

Fase iniziale inevitabilmente di studio. Il Bologna cerca di controllare il gioco attraverso il possesso palla mentre l’Atalanta cerca di fermare il ritmo degli avversari. Al 10' un rimpallo favorisce la ripartenza di Lookman: il nigeriano arriva al limite dell’area di rigore e calcia col mancino ma trova l'opposizione della difesa rossoblu.

Al 23' ci prova il Bologna. Zirkzee appoggia per Saelemaekers che tira di destro di prima intenzione: la palla esce di poco. Cinque minuti dopo ancora i rossoblu in avanti. Dopo una respinta corta della difesa bergamasca, il pallone arriva a Ferguson che prova a piazzarlo di destro: il tentativo viene murato.

L’Atalanta prova a replicare. Al 35' De Ketelaere innesca la corsa di Lookman che, nonostante si allunghi la palla, riesce a presentarsi davanti al portiere: conclusione lontana dallo specchio della porta. Passano 4 minuti e la Dea ha un’altra opportunità per passare in vantaggio. È ancora De Ketelaere a ispirare il gioco con una sterzata in area e un cross per Koopmeiners: l’olandese in torsione non riesce ad inquadrare la porta. Al 44' Ederson triangola con Lookman per poi ricevere il pallone in profondità: solo l’uscita provvidenziale di Skorupski allontana i pericoli per la porta bolognese.

Secondo tempo

In avvio di ripresa è ancora l’Atalanta a cercare di controllare il gioco proponendosi in attacco con lanci lunghi che, però, non sortiscono effetto. La Dea ha una grande occasione al 51'. Lookman apre il gioco per Koopmeiners che davanti alla porta deve solo appoggiare in rete. Ma l’attaccante nerazzurro non ha fatto i conti con Freuler che in scivolata mette in angolo.

Solo quattro minuti dopo ci prova De Ketelaere: il belga fa partire un tiro potente dalla distanza: il numero uno del Bologna respinge in tuffo la conclusione. Al 63' rossoblu vicinissimi all’1-0. Zirkzee effettua una grande giocata e poi serve Fabbian che da posizione favorevole manda alto. Bisogna aspettare altri 20 minuti per vedere un’altra azione pericolosa. Il Bologna sorprende la formazione bergamasca su una rimessa laterale, Ferguson controlla in area e calcia al volo di sinistro: palla fuori. Un lampo che anticipa il gol. All’86', infatti, il Bologna passa in vantaggio. L’azione che porta al gol nasce da calcio d'angolo: cross di Orsolini per il colpo di testa di Ferguson che approfitta di un'uscita a metà di Carnesecchi e insacca. Poi nessun altra azione da segnalare.

Il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Calafiori; Freuler, Moro (46’ Fabbian); Ndoye (45’ Urbanski), Ferguson, Saelemaekers (75’ Orsolini); Zirkzee (89’ Aebischer). Allenatore: Thiago Motta

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (72’ Pasalic); Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (67’ Zappacosta); Koopmeiners (85’ Miranchuk), Lookman (72’ Scamacca), De Ketelaere (67’ Muriel). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)

Marcatori: 86’ Ferguson (Bol)

Ammoniti: Gasperini (Ata), Posch (Bol), De Roon (Ata), Freuler (Bol), Zappacosta (Ata), Hateboer (Ata), Scamacca (Ata).