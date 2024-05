Champions League, Borussia Dortmund-Psg: 1-0 la sblocca Fullkrug

La cronaca della partita

Secondo tempo

51' - Grande accelerazione di Adeyemi che va via a Marquinhos e la mette in mezzo per Sancho che scivola e perde tempo per il tiro. Angolo per il Borussia

48' - Ci prova Barcola da fuori area: la sfera finisce tra le braccia di Kobel

46' - RIPARTITI!

Primo tempo

45' + 4' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! VANTAGGIO MERITATISSIMO DEL BORUSSIA SUL PSG

45' + 2 - Cross pericoloso di Dembélé: Schlottenberg libera l'area di rigore

45' - Intervento dubbio di Marquinhos su Adeyemi ma per il direttore di gara non c'è niente. Nel frattempo vengono assegnati 4' di recupero

44' - Miracolo di Donnarumma sul tiro di Sabitzer! Grande parata dell'ex Milan sul tentativo volante del giocatore del Borussia su assist di Fullkrug

41' - Non ce la fa Lucas Hernandez: entra Beraldo

36' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND! FULLKRUG! Lancio millimetrico per l'attaccante del Borussia che scappa via a Lucas Hernandez (tenuto in gioco da Marquinhos), controla di destro e di sinistro batte Donnarumma con una bella fucilata rasoterra.

33' - Mbappé allarga per Barcolà che aggancia alla grande un pallone difficile e poi la mette in mezzo: libera la difesa del Borussia

30' - Grande azione del Borussia e palla scaricata su Brandt che va al tiro da fuori area: la conclusione diretta in porta viene deviata da un giocatore del Psg. Donnarumma tira un sospiro di sollievo

28' - Fallo di Hakimi sull'imprendibile Adeyemi e punizione per il Borussia

27' - Il Borussia prova a costruire dal basso, il Psg non pressa e attende

23' - Il Psg sta pian piano provando a prendere le redini della partita ma il Borussia è vivo

21' - Gomitata di Sabitzer su Hernandez ma per il direttore di gara è tutto regolare

20' - Fallo di Maatsen e punizine per il Psg. Giallo per il giocatore giallonero

18' - Dembélé ci prova con un sinistro a giro: palla fuori

14' - OCCASIONE BORUSSIA! Para Donnarumma sul tentativo ravvicinato di Sabitzer!

13' - Pressing stretto del Psg con Emre Can che mette in difficoltà Kobel che rilancia rifugiandosi in fallo laterale.

11' - Finta del grande ex della partita Dembélé e tiro immediato con il suo piede meno nobile, il destro: palla fuori

8' - Adeyemi scatenato in queste prime fasi. La difesa del Psg però tiene bene al momento

5' - Spinta di Adeyemi su Hakimi: Taylor lascia correre. L'ex Inter perplesso

3' - Borussia Dortmund aggressivo in queste prime fasi della partita, Psg attendista

- PARTITI!

Il tabellino

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can; Adeyemi, Sabitzer, Brandt, Sancho; Fullkrug. Allenatore Edin Terzic

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez (41' Baraldo), Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. Allenatore Luis Enrique

Marcatori: 36' Fullkrug (B)

Ammoniti: Maatsen (B)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)