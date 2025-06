Il set del film, le nozze a Las Vegas, le scappatelle: la storia d'amore tra Jerry Calà e Mara Venier

Jerry Calà compie 74 anni. L'attore celebre per aver recitato in film cult come "Sapore di Mare", "Yuppies", "Abbronzatissimi" e "Vita Smeralda" ha fatto molto parlare di sé per la sua vita privata. All'inizio degli anni '80, quando il successo lo stava per travolgere, fu folgorato dalla bellezza di Mara Venier e la sposò due anni dopo il loro primo incontro. La fama, le donne e le incomprensioni caratteriali, però, li portarono al divorzio tre anni dopo il sì.

Il colpo di fulmine sul set

Estate 1991. Jerry Calà è reduce dal successo di alcuni film di Carlo Vanzina "Arrivano i gatti" e "I fichissimi" e il regista Marco Risi gli offre il primo ruolo da protagonista del film "Vado a vivere da solo". Sul set c'è anche Mara Venier, volto già noto di cinema e tv degli anni '70. Per lei Risi ha riservato un piccolo cameo - che poi non verrà inserito nella pellicola originale - ma tanto basta per fare scoccare la scintilla tra lei e Jerry. " La freccia era scoccata. Mi ha fatto perdere la testa. Ironia della sorte, il suo ruolo è stato tagliato. E io, anziché andare a vivere da solo, sono andato a vivere con lei" , racconterà Calà anni dopo.

Tra convivenza, cinema e tv

La storia tra Mara e Jerry brucia le tappe e i due vanno a convivere a Roma. Entrambi hanno superato i 30 anni e Venier ha alle spalle un matrimonio fallito e la responsabilità di una figlia, Elisabetta, nata dall'ex marito. Jerry sembra pronto ad assumersi le sue responsabilità, ma mentre il loro amore corre veloce sulle ali della passione anche le loro carriere decollano. Per Jerry arrivano proposte importanti con ruoli da protagonista in "Sapore di Mare" e "Vacanze di Natale"; per Mara invece si spalancano le porte di cinema e televisione, dove è protagonista di alcune miniserie.

Le nozze a Las Vegas

L'amore tra Jerry e Mara è così forte che l'attore le propone di sposarsi. E' il 1984 e, complici le riprese del film "Vacanze in America" girato pochi mesi prima, Calà decide di portare Mara a Las Vegas e di sposarla con una cerimonia insolita e non tradizionale. " Scegliemmo una cappella a caso, non avevamo i testimoni, prendemmo due persone al volo dal casinò, una ballerina e un croupier, festeggiammo con una pizza a forma di torta o una torta a forma di pizza, non ricordo ", racconterà Jerry anni dopo.

I festeggiamenti in Toscana

Rientrati dagli Stati Uniti Mara e Jerry festeggiano il matrimonio insieme ad amici e parenti. Scelgono di organizzare una festa al Chucheba di Castiglioncello. Tra gli invitati c'è anche l'amico Renato Zero, che per l'occasione si esibisce dal vivo. E' proprio durante il party che Mara sorprende Jerry in teneri atteggiamenti con un'altra donna. " Mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Sono andata nei bagni e l'ho pizzicato con un'altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei" , rivelerà Venier anni dopo.

I tradimenti

Quanto accaduto alla festa di nozze è solo la punta dell'iceberg. Jerry è nel pieno del successo ed è corteggiatissimo, Mara invece è concentrata sulla figlia e sui nuovi impegni in tv, dove sta per esordire come conduttrice. E le scappatelle minano la fiducia di Mara: " La vita era sempre un gioco e me ne combinava di tutti i colori. Diciamo che era molto birichino. Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me ".

Il successo e le liti

A minare irrimediabilmente il rapporto tra Jerry e Mara sono anche le incomprensioni e le differenze caratteriali. L'attore è sulla cresta dell'onda con film come "Colpo di fulmine", "Yuppies - I giovani di successo" e "Il ragazzo del Pony Express" e sente la pressione del risultato. " La domenica sera telefonavo a tutti i cinema per sapere com'era andato il mio film, ormai conoscevo le cassiere. Se gli incassi erano così così, cambiavo umore, diventavo insopportabile. E questo era motivo di litigio con Mara", confesserà anni dopo Calà. E' l'inizio della fine.

La separazione

Nel 1987 le strade di Jerry Calà e Mara Venier si separano. Dopo cinque anni di relazione i due si dicono addio. " Ho tradito Mara, avevo trent'anni ma ero un ragazzino, ero in preda a un improvviso successo. Se ho fatto qualche marachella mi giustifico" , ha raccontato l'attore anni dopo l'annullamento del matrimonio con Mara. Nonostante l'addio, Jerry e Mara sono rimasti molto legati e tuttora parlano della loro grande amicizia.

Oggi Mara è sposata con il produttore cinematografico, mentre Jerry Calà è sposato con l'imprenditrice, dalla quale il 16 gennaio 2003 ha il figlio Johnny.