Brozo, finito il tormentone. Ora l'Inter ha il tesoretto

In attesa dei crismi dell`ufficialità è già fitta di impegni l`agenda di Cristiano Giuntoli da nuovo dirigente apicale della Juventus. L`ex dirigente del Napoli apprezza Fabiano Parisi (Empoli) per la fascia sinistra (possono partire Cambiaso e Alex Sandro), mentre sulla corsia opposta tiene d`occhio Timothy Castagne (Leicester) oltre ad Emil Holm (Spezia), su cui è forte anche l`Atalanta. Davanti se dovesse partire Dusan Vlahovic (apprezzato da Tottenham e Newcastle) attenzione ai nomi di Hojlund (cercato anche dal Manchester United) e Beto (nella lista pure del Napoli).

Tormentone finito: Marcelo Brozovic andrà all`Al Nassr dall`Inter per 18 milioni: il centrocampista croato siglerà un triennale da 30 milioni a stagione più un bonus alla firma di circa 5 milioni. Ora i nerazzurri avranno a disposizione il tesoretto per anticipare la concorrenza della Roma nella corsa a Davide Frattesi, anche se il Sassuolo spara sempre alto e vuole almeno 35 milioni per privarsi del suo gioiello. La stessa Inter ha prenotato dal Monza l`esterno mancino Carlos Augusto per rimpiazzare Robin Gosens, che può tornare in Germania: lo vogliono Union Berlino e Wolfsburg. Chi invece è ancora in dubbio sul proprio futuro è Stefano Sensi, rientrato per fine prestito dal Monza: c`è un sondaggio del Betis Siviglia per il centrocampista, che vorrebbe restare in nerazzurro.

Da una sponda all`altra del Naviglio, dove il Milan insiste per Pulisic (Chelsea) e Musah (Valencia), mentre De Keteleare può partire non essendo più nei piani di Pioli. I rossoneri hanno invece messo in stand-by Kamada (come ultimo slot da extracomunitario vorrebbero tesserare Chukwueze dal Villarreal): il giapponese ora è finito nel mirino della Roma, che blinda El Shaarawy col rinnovo fino al 2025. Infine le panchine: Di Francesco ora è ufficiale al Frosinone, Baroni va a Verona, Cannavaro in Turchia al Karagumruk e Fabregas (fresco di ritiro) guiderà la Primavera del Como.