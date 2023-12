Cafù è pieno di debiti: all’asta la villa di famiglia

È letteralmente una leggenda del calcio moderno per essere l'unico calciatore ad aver preso parte a tre finali di Coppa del Mondo (vincendone due), ce lo ricordiamo sempre sorridente ma stavolta ha ben poco da essere felice: Marcos Cafù, ex calciatore brasiliano di Roma e Milan, ha dovuto svendere la sua villa extra lusso di San Paolo perché ricoperto di debiti.

Il valore dell'asta

È una delle residenze più in vista della città brasiliana trovandosi in quartiere esclusivo e disponendo di un terreno di oltre 2.500 metri quadrati: il quotidiano brasiliano Globo ha pubblicato alcune foto della mega villa che dispone di un ascensore in grado di coprire i tre piani mentre all'esterno sono presenti un campo da calcio piscina, sala giochi, spogliatoi, saune e sala cinema. Al terzo piano si trovano le sei suite della struttura tra cui quella del campione del mondo che ha vinto la World Cup con il Brasile nel 1994 e nel 2002: altre quattro camere erano destinate ai figli dell'atleta e ai visitatori mentre, nell'ultima stanza a disposizione, Cafù conservava i numerosi trofei e magliette della sua carriera calcistica.

Dobbiamo parlare al passato, ormai, perché la villa del valore stimato di quasi 7,5 milioni di euro è stata venduta a 4,64 milioni, poco più della metà: il 53enne avrà soltanto 45 giorni per lasciare la sua lussuosa ex proprietà dal momento in cui il giudice avrà confermato la vendita. I media brasiliani spiegano che l'ex terzino soprannominato "pendolino" aveva provato a fermare l'asta sostenendo che la legge brasiliana avrebbe protetto la villa in qualità di residenza principale e come bene di famiglia" ma così non è stato. Anche gli avvocati hanno dichiarato che Cafù era in grado di coprire i debiti con altre sue proprietà ma tutto questo non è bastato e l'asta dell'immobile è andata avanti.

La villa sarebbe stata acquistata da una società che dilazionerà i pagamenti dopo un deposito iniziale e 15 rate mensili secondo i rapporti locali: in un primo momento, questa vendita all'asta ci sarebbe dovuta essere a settembre ma era stata sospesa per controversie sulla sua valutazione economica.

Il perché dei debiti di Cafù

Cafù aveva fondato un'attività nel 2004 ma nel 2019 vennero già a galla alcuni problemi relativi a debiti. "È un mio problema personale. Posso dare le mie proprietà, la mia macchina, la mia casa, posso pagare i miei debiti come voglio", dichiarò, sottolineando la problematica anche all'inizio del 2023. " Molte persone dicono che sono al verde. Tutti abbiamo problemi ma non sono al verde. Ho questo problema di debito ma sarà risolto. Con il mio sudore, lavoro e dedizione risolveremo questo problema" .