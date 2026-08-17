Cagliari in ansia per Trepy: il calciatore ha rischiato di annegare, adesso è in terapia intensiva

Ore di paura per il calciatore francese del Cagliari, il giovanissimo attaccante Yael Trepy (20 anni), che si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di perdere la vita mentre si trovava in una piscina.

La nota del club

“Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni’’, spiega la società rossoblù in una nota.

Cosa è successo

Dalle prime notizie derivanti da fonti vicine alla società, il giocatore francese ha rischiato di annegare dentro una piscina di una struttura in Costa Smeralda dove si trovava in riposo dopo la gara di Coppa Italia che il Cagliari ha disputato e vinto contro l’Arezzo. Il quotidiano l’Unione Sarda racconta altri dettagli dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 16 agosto.

Il giovane attaccante avrebbe perso conoscenza: fondamentale la velocità dei soccorsi che lo hanno trasferito prontamente in ospedale, grazie a un’elisoccorso, dove è stato intubato. Gli esami effettuati successivamente hanno, fortunatamente, dato esito negativo.

‘’In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili’’, ha concluso la nota.

Chi è Trepy

Yael Trepy, classe 2006, è un giovane attaccante francese cresciuto nelle giovanili dell’US Créteil-Lusitanos: e stato notato e portato nel settore giovanile del Cagliari nel 2022, dove ha continuato la sua formazione nelle squadre Under 18 e Primavera. Con la Primavera del Cagliari, Trepy ha contribuito in modo significativo alla vittoria della Coppa Italia Primavera nel 2025 segnando anche in finale contro il Milan.

Nella stagione 2025-26 è stato inserito in prima squadra debuttando in Serie A l’8 gennaio 2026 nella partita Cremonese-Cagliari (2-2). Entrato in campo nei minuti finali, ha segnato il gol del pareggio pochi minuti dopo, aggiudicandosi anche il premio di migliore in campo.