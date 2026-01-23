Calcio, la top 10 delle squadre più ricche al mondo: il Real Madrid guarda tutti dall'alto, nessuna italiana

Il Real Madrid continua a essere la squadra di calcio più ricca al mondo, stabilendo il nuovo record assoluto per quanto concerne i ricavi prodotti in una singola stagione: nel 2024/2025, infatti, le "Merengues" hanno toccato per la prima volta quota 1.161 milioni di euro.

I risultati della Football Money League di Deloitte, che annualmente misura la potenza economica dei club, non solo per quanto incassato in campo ma anche e soprattutto al di fuori del terreno di gioco, non lasciano spazio a dubbi: le prime della classe sono due spagnole, col Barcellona alle spalle del Real Madrid, ma in top ten dominano le squadre di calcio inglesi, con ben sei rappresentanti. E le italiane? Tutte fuori, con tre club tra le prime 20 della classifica, a dimostrazione del fatto che la strada per tornare ai vertici del calcio mondiale è lunga e tortuosa.

Per la prima volta, nella 29esima edizione della Football Money League, i primi 20 club di calcio in classifica hanno superato i 12 miliardi di euro di ricavi (per la precisione 12,4 miliardi), con un +11% rispetto alla precedente edizione (quando si toccò quota 11,6 miliardi). A raggiungere questo risultato hanno contribuito aumenti in tutti i settori:

matchday (+16%), quindi stadio, biglietti, hospitality e premium: i ricavi arrivano a 2,4 miliardi;

(+16%), quindi stadio, biglietti, hospitality e premium: i ricavi arrivano a 2,4 miliardi; broadcast (+10%), ovvero diritti televisivi e ripartizioni legate agli eventi: si parla di 4,7 miliardi;

(+10%), ovvero diritti televisivi e ripartizioni legate agli eventi: si parla di 4,7 miliardi; ricavi commerciali (cioè sponsorizzazioni, partnership, attività extra calcistiche), ancora una volta la voce più consistente delle entrate, di cui costituiscono il 43% con 5,3 miliardi di euro.

È proprio questa voce a creare un solco tra le prime della classe e le concorrenti, coi top team in grado di far fruttare il brand al di fuori del rettangolo di gioco e di sfruttare appieno lo stadio, che non è più il luogo nel quale si gioca una partita di calcio ma una struttura aperta e fruibile tutto l'anno in cui trovano spazio musei, hotel, ristoranti e dove vengono ospitati importanti eventi sportivi extra-calcistici e concerti. Mediamente questo settore frutta ai migliori club 265 milioni di euro: "I principali fattori trainanti di questo risultato sono stati il miglioramento delle performance commerciali, l'aumento dei ricavi da sponsorizzazioni e l'utilizzo di stadi e aree di gioco nei giorni in cui non si svolgono le partite" , spiegano gli esperti di Deloitte. Per i fatturati delle squadre di calcio dalla posizione 10 alla 20, invece, ha un peso maggiore la voce "broadcast", che costituisce quasi la metà del fatturato complessivo. Ciò considerato, quindi, andiamo a dare un'occhiata ai club più virtuosi.

Come detto la Liga domina le prime posizioni, col Real Madrid che tocca quota 1.161 milioni, riuscendo a rimanere aldilà della soglia del miliardo soprattutto grazie ai 594 milioni di euro di soli ricavi commerciali. Seguono gli storici rivali del Barcellona a 974,8 milioni. Il resto della top ten è occupato da squadre inglesi, con l'"intrusione" del Bayern Monaco, terzo con 860,6 milioni e del Paris Saint-Germain, quarto a quota 837 milioni. Dal quinto al decimo posto trovano spazio solo club della ricca Premier League, ovvero, nell'ordine, Liverpool (836,1 milioni), Manchester City (829,3 milioni), Arsenal (821,7 milioni) Manchester United (793,1 milioni), Tottenham (672,6 milioni) e Chelsea (584,1 milioni).

Le italiane sono tutte fuori dalla classifica delle migliori 10, con tre squadre in top 20 e quattro in top 30: l'Inter, la più ricca della Serie A, è 11esima con ricavi per 537,5

milioni di euro, seguono ilal 15esimo posto (410,4 milioni) e la16esima (401,7 milioni). Più distante dalle altre la, al 26esimo posto con 216,3 milioni.