Il calco del piede sinistro di Maradona esposto a Napoli: ecco dove trovarlo

Il calco del piede sinistro di Diego Armando Maradona è stato esposto nel cuore di Napoli, al Gran Caffè Gambrinus, uno dei locali storici della città partenopea.

L'opera, apposta in una teca, è stata donata da Stefano Ceci, ex manager e amico di Maradona. Da oggi l’impronta del Pibe de Oro potrà essere ammirata nello storico caffè di via Chiaia, dove è stata esposta in una teca blindata così come i cimeli storici che sono appartenuti a personaggi come Gabriele D’Annunzio, Matilde Serao e Benedetto Croce. Adesso il Gambrinus non potrà che diventare una tappa obbligatoria per i tanti tifosi e appassionati di Maradona.

"Diego è simbolo di una Napoli vincente. Quest'opera attirerà anche tanti turisti che vengono qui per divertirsi. Io sono un grande tifoso di Napoli" - così il sindaco Gaetano Manfredi a margine della presentazione. "Unire la storia del calcio con quella della città è qualcosa di unico. Tutti potranno venire qui a scattarsi una foto. Speriamo porti bene per lo scudetto" afferma Stefano Ceci. Presenti anche l'ex presidente del Napoli dei tempi d'oro Corrado Ferlaino e l'assessore allo sport Emanuela Ferrante.

I luoghi di Maradona a Napoli

La venerazione di Napoli per Maradona è sempre stata un sentimento mistico, tanto da poter essere assimilata a quella per San Gennaro, il patrono della città. Proprio per questo sono tanti i luoghi della città in cui si sente ancora la presenza dell'ex numero dieci azzurro.

Se lo Stadio San Paolo è stato la casa del Diego Maradona calciatore, dove ha regalato le sue incredibile prodezze tanto da portarne il nome. Posillipo è stato, invece, il quartiere che ha ospitato la vera casa del Pibe de Oro, situata in via Scipione Capece, da dove Diego amava ammirare il golfo e il Vesuvio.

In città ci sono due famosissimi murales dedicati a Maradona. Il primo è un'opera del celebre street artist Jorit ed è tra i più fotografati a Napoli e in Italia. Si trova nel quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio, nella periferia est della città, accanto a Essere umani, altro murale di Jorit. L'altro si trova nei Quartieri Spagnoli, nei pressi del centro storico di Napoli. L’opera, anche questa fotografatissima è da sempre meta di pellegrinaggio di ogni appassionato di calcio in visita a Napoli.

Come tutti sanno a San Gregorio Armeno, nel cuore della città, il presepe è un'arte e curiosando tra le meravigliose esposizioni non può mai mancare una statuetta di Maradona. Senza dimenticare il Virgilio (il centro sportivo dove Diego amava tirare calci al pallone come un bambino) a "Ciro a Mergellina", il ristorante dove il campione amava mangiare. Insomma in ogni angolo di Napoli testimoniala presenza di Maradona a Napoli.