L'Inter a Genova, il Milan pesca il Torino: tutte le gare del calendario di Serie A

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento...

Si sta svolgendo il sorteggio del calendario della Serie A per la nuova stagione 2024-2025 che prenderà il via nel fine settimana del 17-18 agosto. I campioni in carica dell'Inter, freschi di scudetto, esordiranno in trasferta contro il Genoa mentre i rossoneri del Milan affronteranno in casa il Torino..

La prime tre giornate di Serie A

Il sorteggio ha creato i seguenti accoppiamenti per la prima giornata al via nel fine settimana del 17-18 agosto: Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Genoa-Inter, Hellas Verona-Napoli, Juventus-Como, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino e Parma-Fiorentina. La seconda giornata prevede le seguenti gare: Cagliari-Como, Fiorentina-Venezia, Hellas Verona-Juventus, Inter-Lecce, Monza-Genoa, Napoli-Bologna, Parma-Milan, Roma-Empoli, Torino-Atalanta e Udinese-Lazio. La terza giornata avrà i seguenti incroci: Bologna-Empoli, Fiorentina-Monza, Genoa-Hellas Verona, Inter-Atalanta, Juventus-Roma, Lazio-Milan, Lecce-Cagliari, Napoli-Parma, Udinese-Como e Venezia-Torino.

Le gare più significative (e i derby)

Indipendentemente dal tifo per la propria squadra, c'è molta attesa per le cosiddette "partite di cartello": nel sorteggio di oggi spiccano Inter-Atalanta, Juventus-Roma e Lazio-Milan tutte e tre alla terza giornata; la quinta giornata vedrà il primo derby Inter-Milan ma anche un gustoso Juventus-Napoli; l'ottava giornata propone Juventus-Lazio e Roma-Inter mentre nella nona giornata ecco Inter-Juventus; il big match della decima giornata sarà Milan-Napoli mentre alla dodicesima tocca a Inter-Napoli; imperdibile la tredicesima di campionato che vedrà Milan-Juventus e Napoli-Roma mentre alla quattordicesima ci saranno gli incroci tra Fiorentina-Inter e Roma-Atalanta. Big match della quindicesima Atalanta-Milan mentre alla diciottessima giornata un trittico importante: Juventus-Fiorentina, Lazio-Atalanta e Milan-Roma. Bisogna attendere l'ultima di campionato del girone d'andata, la diciannovesima, per il derby della Capitale Roma-Lazio e addirittura la ventesima per vedere Torino-Juventus, il derby della Mole.

Le date fisse del calendario

L'ultima giornata si disputerà il 25 maggio 2025 mentre saranno quattro le soste per gli impegni delle Nazionali: l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novemre e il 23 marzo. L'unico turno infrasettimanale si giocherà mercoledì 30 ottobre 2024. Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, il turno preliminare si giocherà il 4 agosto 2024 per concludersi con la finalissima allo stadio Olimpico il 14 maggio 2025.

Le parole di Casini

" Siamo orgogliosi di iniziare questa nuova partnership con Eni, servirebbe un piano Mattei per il calcio italiano ", ha dichiarato il presidente della Lega calcio di Serie A, Lorenzo Casini, nel corso della presentazione del nuovo calendario della Serie A. "Siamo felici di essere qui per una giornata che i tifosi italiani aspettano per programmare il loro futuro. Mutuando dalla Premier, grazie alle finestre di date e orari, abbiamo migliorato la programmazione ", ha sottolineato.

"in cui la Serie A ha prospettive di crescita in tutto il mondo. Grazie al lavoro della Lega, mutuando dalla Premier League, grazie alle finestre negli ultimi anni abbiamo migliorato molto la programmazione"

Casini ha sottolineato alla stampa di essere in un momento