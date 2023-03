Calhanoglu tiene in ansia l'Inter: ecco quanto starà fuori

Al minuto 38' di Turchia-Croazia, sfida valida per il match di qualificazione ad Euro 2024, i tifosi dell'Inter hanno avuto un sussulto nel vedere accasciarsi a terra dolorante Hakan Calhanoglu. Il 29enne ex Milan è stato sostituito immediatamente dal commissario tecnico della nazionale ma si è subito capito che non si trattava di una semplice contusione. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nella mattinata di oggi preso l'istituto Humanitas di Rozzano, infatti, hanno evidenzato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, recita così il comunicato dell'Inter.

Quante partite salterà

Il turco salterà sicuramente la sfida di sabato 1° aprile contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma anche la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus e quella del 7 aprile contro la Salernitana all'Arechi. La speranza di Simone Inzaghi è di rivederlo in campo, o quantomeno in panchina, il prossimo 11 aprile nell'andata dei quarti di finale di Champions League al da Luz contro il Benfica di Schmidt. A dire il vero sarà più facile vederlo in campo o disponibile per la gara di ritorno contro i lusitani il 19 aprile al Meazza.

Le partite che potrebbe dunque saltare Calhanoglu sono cinque, considerando dunque anche l'andata contro i portoghesi e il match centrale tra le due sfide di coppa contro il Monza di Raffaele Palladino. Le sue condizioni saranno poi verificate giorno dopo giorno e dipenderà molto anche dal fisico dell'ex Bayer Leverkusen. Mediamente una distrazione muscolare, a seconda dell'entità della lesione, comporta uno stop che va dai 15 giorni al mese: il fatto che le condizioni di Calha saranno rivalutate a breve può suggerire un cauto ottimismo.

Le alternative di Inzaghi

Fortunatamente per Inzaghi, c'è Marcelo Brozovic che scalpita per riprendersi il ruolo di guida del centrocampo nerazzurro ma in realtà ci sarebbe anche un Kristijan Asllani vogliosoo di mettersi in mostra e dunque da poter utilizzare a gara in corso al posto del croato ma anche insieme vista la loro grande duttilità. Nel ruolo di mezzala ci sono sempre Nicolò Barella, Henrix Mkhitaryan e il jolly Roberto Gagliardini, che all'evenienza ha sempre risposto presente. Chiaro è che l'infortunio di Calhanoglu non ci voleva in questo momento della stagione ma per l'11 aprile recupererà anche Milan Skriniar ed è dunque premusibile che l'unico non disponibile sarà il turco. In più, Inzaghi potrà contare su un Romelu Lukaku rinfrancanto dalla nazionale e che sembra in uno stato di forma crescente. Serviranno i gol del belga in questo difficile e intenso finale di stagione, che potrebbe regalare ancora gioie all'Inter.