"Campione, dentro e fuori dal campo". La politica in lutto per Vialli

Gianluca Vialli si è spento a 58 anni a Londra dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni del 2022, tanto che sua madre era volata in Inghilterra per stargli vicino. È grande il cordoglio per la perdita di un altro amatissimo campione e anche la politica si è unita al cordoglio per la sua scomparsa.

" Capitano della mia Juve Campione d'Europa. Ciao Gianluca, riposa in pace ", ha scritto Antonio Tajani, ministro degli Esteri. Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, ha dichiarato: " Che brutta, brutta notizia. Addio Campione, dentro e fuori dal campo, modello di un calcio che milioni di Italiani ricordano con amore e nostalgia. Buon viaggio ". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato: "Sorrisi, gioie e tanti gol, questo era e resta per tutti noi Gianluca Vialli. Un numero 9 indimenticabile. Ciao campione". Cordoglio anche da parte di Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia: " Profonda tristezza e immenso dispiacere per una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Gianluca Vialli è stato un grande calciatore. Un grandissimo uomo, con una dignità immensa. Riposa in pace ".

" Gianluca Vialli non è stato solo un grandissimo calciatore ma anche uno straordinario esempio di sportività. Perdiamo un uomo immenso ", ha dichiarato l'onorevole Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Antoniazzi ha sottolineato la correttezza come tratto distintivo della carriera sportiva di Gianluca Vialli, che " come calciatore avrebbe meritato dì vincere il mondiale del 90 e la Coppa dei campioni con la Sampdoria il 92. Ora mi auguro che la FIGC della quale è stato splendido collaboratore gli dedichi delle borse di studio contro la violenza e il razzismo negli stadi, cosa che lui con la sua vita ha sempre combattuto ".

Da Twitter è arrivato anche il commento di Matteo Renzi: " Per la mia generazione Gianluca Vialli è stato un campione non solo per i gol della nostra adolescenza ma anche per come ha affrontato la lotta contro il cancro. Mi piace ricordarlo nella notte di Wembley abbracciato al suo amico di sempre Mancini. Che la terra gli sia lieve ".

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, sui suoi profili social ha ricordato le parole dello stesso Vialli: " Non ti devi dare delle arie, devi ascoltare di più e parlare di meno, migliorare ogni giorno, devi aiutare gli altri. Secondo me questo è un pò il segreto della felicità'. Con queste parole Gianluca Vialli ha affrontato i mesi più duri della sua vita, sfidando la malattia come gli avversari sul campo, con forza, tenacia, passione. Ci lascia prodezze e gioie sportive indimenticabili, ci lascia un grande esempio fuori dal campo. Ciao Gianluca ".