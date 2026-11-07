Caos Napoli, Allegri non parla in conferenza stampa: ecco cosa è successo

Ancora caos in casa Napoli, in vista della sfida decisiva di domani contro la Lazio . Dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Porto, la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra non è per niente al sicuro. L’impegno che vedrà gli azzurri contrapposti alla capolista del campionato, rappresenta per forza di cose un crocevia decisivo della stagione. Un dentro o fuori, che potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone, qualora non ci fosse la giusta reazione nel lunch match di domani al Maradona.

La vigilia della partita contro la Lazio è stata contraddistinta da un inatteso colpo di scena. Massimiliano Allegri non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia della partita. La comunicazione è arrivata ai giornalisti, che erano già presenti nel centro sportivo di Castel Volturno alle 14.55, appena cinque minuti prima dell’orario previsto. Nell’incredulità generale l’ufficio stampa del club partenopeo ha invitato i cronisti a lasciare la sala stampa.Il cambio di programma, come raccontato da Sky Sport, è arrivato su indicazione del presidente Aurelio De Laurentiis. Una decisione che ha colto di sorpresa lo stesso Allegri, che aveva dato la disponibilità a presentarsi davanti ai giornalisti. Il motivo? L’intenzione di mantenere un profilo basso e di far parlare solo il campo, azzerando chiacchiere e polemiche.

Di sicuro il Napoli si avvicina alla partita contro la Lazio con numeri preoccupanti. Sette sconfitte su quattordici partite e 24 gol subito. Ma a complicare ulteriormente la situazione c’è l’emergenza infortuni, con un’infermeria sempre affollata e l’impossibilità di effettuare rotazioni. Senza dimenticare le tensioni interne e la spaccatura evidente tra i calciatori italiani e una parte degli stranieri, culminata nel litigio verbale tra De Bruyne e Lucca durante la pesante sconfitta di Champions contro il Porto. Da ieri il Napoli è rimasto in ritiro, dove ha ricevuto anche la visita di De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro è rimasto al centro sportivo per tre ore con il ds Manna e Allegri, allo scopo di far quadrato per superare il momento difficile. Alla squadra Adl ha riservato parole di incoraggiamento ma è chiaro che ora il patron si aspetta una netta sterzata, rispetto a quanto visto fino ad ora.

I tanti infortuni possono essere un alibi ma non certo l’unico modo per spiegare il rendimento di una squadra spenta e disunita. La sfida contro la Lazio arriva forse nel momento giusto. Potrebbe portare ad una svolta con una rinnovata unione oppure a cambiamenti drastici in panchina. Ovviamente come sempre tutto dipenderà dai risultati.