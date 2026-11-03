Champions: Inter in Olanda per valutare l’effetto derby

Quel che resta del derby lo vedremo stasera, nello stadio De Kuip dove l’Inter è obbligata a vincere per tenere vivo il traguardo del G8 di Champions.

«Dobbiamo trasformare l’amarezza in energia», chiosa Chivu, che in questo stadio nel 2002 ha alzato una coppa d’Olanda da capitano dell’Ajax. Non sarà semplice, perché il Feyenoord, che in classifica ha 3 punti come l’Inter, ha perso in Spagna contro Barcellona e Betis, ma in casa ha vinto col Como, impresa oggi non proprio alla portata di tutti.

Quello che per i giocatori dell’Inter è il conforto della doppia vittoria, casa e trasferta, col Feyenoord nell’ottavo di finale del 2025, sulla rotta verso la finale, per Chivu è il confronto a distanza col fantasma di Inzaghi, che in Europa ha fatto molto meglio di quanto a lui è finora riuscito.

«Ci siamo detti le cose in faccia, abbiamo capito che non dobbiamo nasconderci», la strigliata di Thuram, che nel ’25 segnò il gol di apertura (poi Lautaro firmò lo 0-2 finale) e che stasera va in campo per l’ottava volta consecutiva da titolare («sto bene, non ho problemi»). Al suo fianco c’è Pio Esposito. In difesa manca lo squalificato Bastoni (gioca Carlos Augusto), ma torna disponibile Pavard. Dimarco titolare. Il dubbio è in mezzo al campo, fra Barella, Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan uno sta fuori e non è per nulla scontato che sia proprio l’armeno.

Gli olandesi sono imbattuti e in testa al loro campionato, ma sabato hanno pareggiato in casa. A Van Bronckhorst, da quest’anno al guida del club di cui è stato storico giocatore, basta entrare fra le prime 24, per cui non ha la stessa necessità di vincere che ha l’Inter per continuare a immaginarsi direttamente agli ottavi. «Giocare dopo 3 giorni è un vantaggio», taglia corto Chivu. Un anno fa, vincendo in casa dell’Ajax, spazzò le nubi che offuscavano la partenza dell’Inter, allora appena sconfitta dalla Juventus. Chissà se i ricordi gli daranno una mano.