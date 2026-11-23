Chissà se stavolta Spalletti l’avrà capita. La sua attuale Juventus che certo non abbonda di talento né di uomini gol non può fare a meno di schierare insieme Kolo Muani e Woltemade. Non perché i due si completino in maniera meravigliosa, ma perché avere (almeno) due attaccanti nell’area avversaria permette quanto meno alla squadra di sperare che uno dei due veda la porta e butti la palla dentro. Così, dopo un primo tempo ai confini dell’osceno - col Venezia che avrebbe meritato il vantaggio la Juve ha dilagato nella ripresa: 4-0 facile e tanti saluti ai fischi assordanti del pubblico e agli inviti che lo stesso aveva rivolto a Bremer e compagni di rispettare la maglia e tirare fuori i cosiddetti attributi.

I bianconeri ricavano insomma dalla gara prandiale i 3 punti che si aspettavano, dando però l’impressione di rimanere in un limbo da cui non sarà facile uscire: questa Juve almeno fino a quando rientrerà Yildiz - non è una squadra spettacolare né tecnica, ma non è nemmeno una squadra fisica e aggressiva. È un qualcosa di indefinito, che nella ripresa ha però segnato quattro gol in 18′: il primo in mischia con Woltemade, il secondo con il redivivo Koopmeiners, il terzo di testa con Cabal e il quarto grazie al rigore di Kolo Muani (concesso dal tedesco). Il Venezia ha dal canto suo colpito due legni, ma in pratica è sparito dal campo dopo essere passato in svantaggio: buon per la Signora, che giovedì dovrebbe godersi il solito brodino europeo (avversario allo Stadium sarà l’Omonia Nicosia), in attesa di andare a Como domenica prossima. E lì la musica da suonare dovrà essere per forza di cose diversa: nel senso di decisamente migliore.