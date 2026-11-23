Succede quello che non ti aspetti, perché nessuno è perfetto, nemmeno l’Inter che prima della sosta aveva dato una lezione a Fabregas e al Como e invece riparte con un flop che fa rumore. Avanti prima 3-1 e poi 4-2, la squadra di Chivu si fa rimontare dall’Atalanta. Finisce 4-4, sono tanti e gol e ancora di più le emozioni. Divertente, sì. Bella, no. Amara per Chivu, che è il primo responsabile di un pareggio sanguinante, una vittoria gettata via. Sul 3-1 ha pensato che la partita con l’Atalanta fosse finita e ha cominciato a pensare a quella con lo Stoccarda. Così i cambi, che stravolgono la squadra, cominciando dall’assetto difensivo. Aveva già perso Calhanoglu, ennesimo problema muscolare (quando si parla di rinnovo c’è anche questo che Marotta dovrà mettere sul piatto), perciò, tira fuori Barella e Dimarco, che certamente giocheranno in Champions League, e manda dentro Jones e Akanji, che passa a guidare la difesa. E lì sarà il disastro, frutto di distrazioni che generano errori individuali imperdonabili in una corsa scudetto che si annuncia serratissima. Un’ora di grande Inter, ma non basta. Il giusto equilibrio, un palleggio ordinato e la corsa superiore, con Bastoni centrale difensivo, Pavard che spinge, Spence che non esagera. Sull’altro lato, Dimarco si appunta sul petto l’angolo per il raddoppio, ma ancora nessun gol, nonostante ci provi spesso anche stavolta. È il contrappasso alla scorsa stagione, quando 3 tiri erano un gol, come al luna park.

Poteva essere la grande notte di Pio. Dopo la doppietta in Nazionale, la sua prima tripletta in nerazzurro accompagnerà per sempre il ricordo amaro della beffa. Restano i numeri: 8 gol nelle ultime 5 partite, già 6 in campionato, 7 in stagione con l’Inter, che diventano 12 sommando i 5 in maglia azzurra. Un’altra spallata alle gerarchie di spogliatoio, anche adesso che Lautaro è tornato in campo e nella sera in cui Thuram ha conquistato un rigore (trasformato da Sucic) e servito l’assist del terzo gol. La convalescente Atalanta gioca quella prima ora come sulle uova, timida e prudente, e la partenza sprint dell’Inter scava subito la differenza. Due tiri in 4 minuti a una squadra che ha perso Carnesecchi nel riscaldamento. Poi però le colpe dell’’Inter fanno più bella la Dea e allora arrivano anche i meriti. Come quelli di CDK, che segna 2 gol, e di Kessie, che trasforma il rigore finale del pareggio. Due ex milanisti, è sempre derby. E il derby all’Inter di questi tempi non porta bene.