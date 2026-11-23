Ha il colore Oranje la splendida cavalcata delle romane (Lazio prima e Roma seconda): il ciclone Malen, «Bobby» per i tifosi giallorossi, si è abbattuto a Parma con un poker di gol e sta trascinando la Roma; l’ex rider diventato scorer Noslin, «Er Tigre» per i supporter biancocelesti, ha tenuto la Lazio in vetta con una doppietta al Lecce. Nelle orchestre di Gasp e Gattuso - 12 giocatori a segno per entrambe in campionato - sono i solisti principali: Malen è a quota 12, due reti in più dell’Higuain stagione 2015-16 e due in meno di Immobile stagione 2019-20 che infilarono a fine stagione il record assoluto di 36 centri; Noslin è a 6 più quattro assist, adattandosi al ruolo di centravanti o ala a seconda delle necessità del tecnico, e ha già superato il suo primato personale di Verona (5+4).

E se il romanista cresciuto tra le fattorie di Wieringen - maturato all’Aston Villa ed esploso alla corte di Gasp - è tornato a segnare dopo un anno con l’Olanda nella nuova era del ct spagnolo Xavi, che lo ha rimesso al centro dell’attacco dopo che con Koeman era stato confinato esterno, il laziale nativo di Amsterdam - che fallì un provino nell’academy del Manchester, fu poi mollato dall’Ajax da giovane per un errore amministrativo e «ripescato» dal club dell’ex interista Sneijder - aspetta ancora la chiamata della Nazionale oranje ma è corteggiato dal Suriname, paese d’origine della sua famiglia. I sogni della Capitale hanno il colore Oranje.