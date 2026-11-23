Clamoroso non al Cibali ma a Bergamo, l’Inter brucia la vittoria, l’Atalanta agguanta l’impresa, Esposito fa quello che sa, anzi di più, Chivu badi alla difesa slacciata dal resto, la squadra scivola al terzo posto, Sarri si sveglia in ritardo con le punte, vista tantissima Roma ma la Lazio non si volta, corre per conto proprio, in modo feroce la squadra di Gasperini, Malen è il suo Lookmann di Bergamo, essenziale il gioco di Gattuso che non spaccia tattiche, pratico e raffinato il Como, sfortunato il Napoli di Allegri che vince ma resta ottavo, micidiale il Milan, due promesse, Modric-Rabiot e una certezza, Cisse, viva il contropiede, mentre Spalletti ha un gruppo di calciatori ma non ancora una squadra. Il ritorno della A riaccende speranze di un football migliore (34 gol nel turno, stasera Monza-Fiorentina, fatta eccezione per la coppia romana, già a mille, c’è la sensazione che per molte il campionato debba ancora incominciare anche se persistono incertezze. La Juventus ne è il libro di testo, quattro gol al Venezia sono numeri non sostanza, la squadra fatica è pigra senza un domani, fischi pesanti dai tifosi, primo tempo osceno, scelte cocciute e ignoranti (che ignorano) dell’allenatore, cambi ritardati poi decisivi, Spalletti critica di nuovo Kolo, chiede una punta di peso, gli serve perché non ha dato un gioco; dopo l’Europa league, la Juventus andrà a Como dove Fabregas non ha un attaccante fisico ma sa far vivere un vero calcio, sul lago si conoscerà il futuro del tecnico toscano. Differente il discorso sul Napoli che ha creato mezza dozzina di occasioni, Allegri ha perso un altro uomo, Vergara, uno dei tanti, troppi infortunati di questa stagione in ogni parte d’Europa. Domani il Napoli gioca contro il City, fino all’anno scorso sarebbe stata una mission impossible, sta a vedere che contro il salernitano Maresca riesca la smorfia.