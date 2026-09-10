Champions, l’Arsenal passa di misura al Maradona: Odegaard punisce il Napoli

Il Napoli perde 1-0 contro l’Arsenal al Maradona nel debutto Champions, prima giornata valida per la Phase League. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Allegri, dopo quelle di in campionato contro Como e Inter, al cospetto di un avversario che ha fatto valere la sua superiorità per tutto il corso della gara. Nel primo tempo evidente supremazia dei Gunners, vicini al gol con Merino di testa e Saka, che calcia alto da posizione favorevolissima. La squadra di Allegri si difende con ordine, cercando di sfruttare gli spazi in contropiede. Nella ripresa l’Arsenal continua a spingere e spreca un’occasione clamorosa con Hincapie. Dopo una lunga pressione i londinesi trovano il vantaggio al 75’ con un tiro da fuori area di Martin Odegaard. Al Napoli non basta la generosità. Ora gli azzurri sono chiamati ad una reazione già dal prossimo impegno in campionato.

La partita

L’Arsenal inizia con grande determinazione, portando una pressione molto alta. Il Napoli gioca molto raccolto e prova a sfruttare gli spazi in ripartenza. Al 13’ ci prova Saka con una bella acrobazia, para senza problemi Meret. Gli azzurri rispondono con De Bruyne, sul suo tiro la presa di Raya non è perfetta; White anticipa Alisson Santos. Al 22’ la squadra di Arteta va vicina al gol. L’apertura di Saka sul secondo palo trova la sponda di Eze; irrompe da dietro Merino di testa, è pronto Meret che salva la sua porta. Al 28’ azione insistita di Saka, ma entrato in area svirgola la conclusione. Al 32’ Gunners pericolosi con un tiro cross di Hincapie, non si lascia sorprendere Meret. Al 44’ occasione clamorosa per l’Arsenal; Odegaard mette Saka tutto solo davanti a Meret; il numero sette calcia altissimo. Con un po’ di affanno il Napoli riesce a chiudere il primo tempo sul punteggio di zero a zero.

Nella ripresa Milinkovic-Savic rileva Meret, out per problemi muscolari. La pressione dei Gunners si fa sempre più insistita. Al 50’ Odegaard scodella un pallone in area, White fa da sponda per Hincapie, che a due passi dalla porta, calcia sopra la traversa. Due cambi per il Napoli, entrano Vergara e Favasuli per Alisson Santos e Politano. Cambia anche Arteta, vanno in campo Tzolis e Guimaraes per Eze e Merino. Col passare dei minuti la manovra dell’Arsenal perde brillantezza e il Napoli respira. Al 75’ i Gunners passano in vantaggio. Giro palla a limite dell’area con Odegaard, che dopo aver scambiato con Tzolis, trova un sinistro all’angolino che sbatte sul palo e termina in rete. Il Napoli prova ad alzare il baricentro. In contropiede Havertz costruisce per Madueke, che a tu per tu con Milinkovic-Savic calcia sul portiere serbo. Sulla respinta ci prova Tzolis, salva sulla linea Rafa Marin. All’89’ occasione per il Napoli, De Bruyne sceglie di mettere in mezzo invece che calciare, ma non trova compagni in area. Dopo quattro minuti Nyberg fischia la fine, l’Arsenal passa al Maradona.