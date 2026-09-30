Juventus, chi è Ginevra Elkann che potrebbe diventare presidente del club

Un tweet su X apre un nuovo scenario sulla futura presidenza del club bianconero: l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul proprio profilo è stato chiaro. “Ginevra Elkann verso la presidenza della Juventus”.

Chi è la sorella di John e Lapo Elkann

L’ipotesi riveste una certa importanza perché, dalla sua fondazione nel 1897, la Juventus non ha mai avuto una donna presidente. Tutto, però, potrebbe cambiare a stretto giro dopo l’indiscrezione del giornalista. Ginevra Elkann, dunque, potrebbe succedere a Gianluca Ferrero, il numero uno del club bianconero dal gennaio 2023.

Ginevra Elkann è una produttrice cinematografica e regista italiana nata a Londra il 24 settembre 1979: essendo la terzogenita di Margherita Agnelli e Alain Elkann, è logicamente la sorella minore di John e Lapo. Sin da piccola ha vissuto all’estero dividendosi tra Inghilterra, Francia e Brasile mentre attualmente vive tra Roma e Torino dove dedica la sua professione principalmente al cinema in qualità di produttrice e regista.

Laureata all’Università americana di Parigi, nella sua carriera è stata legata professionalmente a Bertolucci in qualità di assistente alla regia oltre ad aver lavorato a Londra e New York in alcune case di produzione. Nel 2009 ha fondato la casa di produzione Caspian Films e, tre anni dopo, è stata tra le fondatrici della distribuzione cinematografica Good Films. Il primo lungometraggio chiamato “Magari” è stato realizzato nel 2019: per questo lavoro ha avuto una candidatura ai David di Donatello in qualità di “miglior regista esordiente”.

Già da molti anni, Ginevra Elkann è la presidente e gestisce la Pinacoteca Agnelli: parliamo di un museo d’arte con preziosissime opere di artisti del calibro di Modigliani, il Canaletto e Picasso. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ginevra Elkann è madre di tre figli, Giacomo, Pietro e Marella avuti dal conte e principe Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona: la coppia si è successivamente separata nel giugno 2022.

I precedenti in Serie A

Se è vero che per la Juventus sarebbe la prima volta, la Serie A ha già avuto, o ha attualmente, presidenti donna: la Roma è stata presieduta da Rosella Sensi, al Bologna c’è stata Francesca Menarini mentre, attualmente, la presidente del Venezia Calcio è Francesca Bodie.