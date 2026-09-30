Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 17:10
In evidenzaAggiornato alle ore 17:10
Sport

Juventus, chi è Ginevra Elkann che potrebbe diventare presidente del club

Sarebbe la prima volta di un presidente donna nella società bianconera: qual è la storia della sorella di John e Lapo Elkann

Alessandro Ferro
Italian director Ginevra Elkann arrives for the screening for the movie 'Te l'avevo detto' at the 18th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 20 October 2023. The Festa del Cinema di Roma runs from 18 to 29 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI
Ginevra Elkann
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Un tweet su X apre un nuovo scenario sulla futura presidenza del club bianconero: l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul proprio profilo è stato chiaro. “Ginevra Elkann verso la presidenza della Juventus”.

Chi è la sorella di John e Lapo Elkann

L’ipotesi riveste una certa importanza perché, dalla sua fondazione nel 1897, la Juventus non ha mai avuto una donna presidente. Tutto, però, potrebbe cambiare a stretto giro dopo l’indiscrezione del giornalista. Ginevra Elkann, dunque, potrebbe succedere a Gianluca Ferrero, il numero uno del club bianconero dal gennaio 2023.

Ginevra Elkann è una produttrice cinematografica e regista italiana nata a Londra il 24 settembre 1979: essendo la terzogenita di Margherita Agnelli e Alain Elkann, è logicamente la sorella minore di John e Lapo. Sin da piccola ha vissuto all’estero dividendosi tra Inghilterra, Francia e Brasile mentre attualmente vive tra Roma e Torino dove dedica la sua professione principalmente al cinema in qualità di produttrice e regista.

Laureata all’Università americana di Parigi, nella sua carriera è stata legata professionalmente a Bertolucci in qualità di assistente alla regia oltre ad aver lavorato a Londra e New York in alcune case di produzione. Nel 2009 ha fondato la casa di produzione Caspian Films e, tre anni dopo, è stata tra le fondatrici della distribuzione cinematografica Good Films. Il primo lungometraggio chiamato “Magari” è stato realizzato nel 2019: per questo lavoro ha avuto una candidatura ai David di Donatello in qualità di “miglior regista esordiente”.

Già da molti anni, Ginevra Elkann è la presidente e gestisce la Pinacoteca Agnelli: parliamo di un museo d’arte con preziosissime opere di artisti del calibro di Modigliani, il Canaletto e Picasso. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ginevra Elkann è madre di tre figli, Giacomo, Pietro e Marella avuti dal conte e principe Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona: la coppia si è successivamente separata nel giugno 2022.

I precedenti in Serie A

Se è vero che per la Juventus sarebbe la prima volta, la Serie A ha già avuto, o ha attualmente, presidenti donna: la Roma è stata presieduta da Rosella Sensi, al Bologna c’è stata Francesca Menarini mentre, attualmente, la presidente del Venezia Calcio è Francesca Bodie.

Commenti