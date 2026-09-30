Vinicius è sparito e al suo posto gioca un sosia? La folle teoria che corre sui social

Una teoria del complotto nata in Brasile e rilanciata sui social sostiene che la stella del Real Madrid Vinicius Junior sarebbe scomparso dopo il Mondiale e che a scendere in campo al suo posto sarebbe oggi un sosia. A suscitare i sospetti di alcuni utenti sono soprattutto presunte differenze nell’aspetto del calciatore, dai tatuaggi sulla coscia ai lineamenti del volto. Una ricostruzione ovviamente senza riscontri, ma che comunque ha iniziato a circolare rapidamente online.

Da dove nasce la storia del sosia

A raccontare la vicenda è stato anche il quotidiano spagnolo Marca, che ha riportato la teoria diffusa in Brasile. Secondo questa ricostruzione, Vinicius sarebbe scomparso in circostanze misteriose e sarebbe stato sostituito da una persona molto simile a lui per consentirgli di continuare a rispettare gli impegni legati ai contratti pubblicitari. La voce, nata sui forum, si è poi spostata sui social, dove ha trovato particolare diffusione su TikTok. I sostenitori dell’ipotesi ritengono che il presunto sosia sarebbe abbastanza somigliante da poter prendere il posto del calciatore anche durante le partite senza attirare l’attenzione. Non ci sono però elementi verificabili che confermino questa ricostruzione. Né il giocatore né il Real Madrid hanno fornito dichiarazioni a sostegno della teoria.

Il confronto tra i tatuaggi

Uno degli argomenti utilizzati per alimentare i dubbi riguarda i tatuaggi presenti sulla coscia di Vinicius. Alcuni utenti hanno messo a confronto fotografie del calciatore scattate in periodi differenti, sostenendo di aver notato delle variazioni. Le immagini sono state utilizzate anche per mettere in discussione l’identità del giocatore visto nel ritiro della nazionale brasiliana, compreso quello sceso in campo contro l’Australia. Secondo chi sostiene la teoria, alcuni dettagli delle gambe non coinciderebbero con quelli visibili nelle fotografie precedenti. Il confronto, tuttavia, non dimostra l’esistenza di un’altra persona. Le immagini possono infatti differire per angolazione, illuminazione, qualità e periodo dello scatto, mentre sui social possono circolare anche fotografie manipolate o prive del necessario contesto.

Il volto cambia e alimenta i sospetti

A contribuire alla diffusione della storia è stato anche il cambiamento dei lineamenti di Vinicius. Dopo il Mondiale, il calciatore si sarebbe sottoposto a un intervento di armonizzazione facciale, modificando in parte l’aspetto del volto. Le fotografie del prima e del dopo sono state quindi accostate dagli utenti per sostenere l’ipotesi che il giocatore apparso successivamente non fosse la stessa persona. Il cambiamento sarebbe diventato, nella narrazione complottista, uno degli elementi utilizzati per rafforzare i dubbi. Lo stesso Vinicius avrebbe raccontato serenamente del trattamento. Un volto diverso dopo un intervento estetico, però, non costituisce di per sé un’indicazione dell’esistenza di un sosia.

La teoria coinvolge Cia, Rothschild e “élite”

Con la diffusione della storia, la ricostruzione ha assunto contorni ancora più estremi. In una delle versioni circolate online vengono chiamati in causa la Cia, la famiglia Rothschild e non meglio precisate “élite”. Secondo questa variante, Vinicius sarebbe stato addirittura ucciso dopo il Mondiale e sostituito con un sosia proprio per evitare conseguenze economiche legate ai suoi contratti commerciali. La teoria è stata rilanciata anche da un account sulla piattaforma X, @BlackBondPtv. Anche queste accuse, però, non sono accompagnate da prove verificabili.

La profezia sugli alieni e il coinvolgimento di Neymar

Alla storia del presunto sosia alcuni utenti hanno poi collegato una vecchia profezia attribuita alla sensitiva brasiliana Vó Bahiana, molto popolare sui social. La donna avrebbe parlato durante il Mondiale di un’invasione aliena e del rapimento di alcuni giocatori. Tra questi sarebbero stati indicati anche Vinicius e Neymar. In un video diventato virale, la sensitiva afferma: “Devo dirvi che ho sognato di nuovo degli alieni che invadevano lo stadio di calcio di Miami e ho visto chiaramente come rapivano i giocatori a bordo della prima nave arrivata. Ero dentro quella nave e, quando sono salita a bordo, è arrivata la nave madre e ha rapito migliaia di persone dallo stadio. Ho visto urla, pianti e una sofferenza incalcolabile”. In un’altra dichiarazione attribuita alla donna si legge: “Un gigantesco Ufo rapirà Neymar e Vinicius durante la partita tra Brasile e Scozia”. E ancora: “Il 24 giugno, una nave aliena invaderà lo stadio di Miami”. Sono proprio queste dichiarazioni a essere state successivamente collegate dai sostenitori della teoria ai presunti cambiamenti fisici del calciatore, creando un’unica narrazione che unisce la profezia alla sua presunta sostituzione.

La teoria continua a circolare senza riscontri

Nonostante la quantità di contenuti condivisi online, ovviamente, non sono emerse prove credibili che dimostrino la scomparsa di Vinicius o la presenza di un sosia al suo posto. La vicenda continua a ottenere attenzione attraverso post, video e discussioni sui social, mentre il Real Madrid e i rappresentanti del giocatore non hanno dato seguito alle accuse.