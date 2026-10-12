Champions League: Inter favorita sul Brugge, Napoli in salita contro il Villareal

L’Inter, capolista in Serie A, torna a calcare il palcoscenico della Champions League ospitando a San Siro il Club Brugge. Anche la squadra belga attraversa un ottimo momento di forma, seconda in classifica a un solo punto dalla vetta, ma entrambe arrivano da una sconfitta nella prima giornata della fase a campionato di Champions League, rispettivamente con Real Madrid e Aston Villa, e cercano così la prima vittoria europea della stagione.

Successo che, secondo gli esperti Sisal.it, l’Inter non faticherà a conquistare: i nerazzurri sono ampiamente favoriti a 1,25, si sale a 11,00 per il blitz belga a San Siro, il pareggio è a 6,00. La squadra di Chivu è una macchina da gol, sono ben 18 quelli messi a segno nelle prime sei di campionato, di fronte il club belga che negli ultimi 4 match ha incassato 4 reti: ecco allora l’ipotesi che l’Inter segni più di due gol, a 1,82. Lasciato a riposo contro il Parma, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi la guida dell’attacco interista: l’argentino non segna in Champions da sei gare, precisamente dal 5 novembre 2025, un digiuno che contrasta nettamente con il suo rendimento in campionato in questa stagione. Quella contro i belgi è la gara giusta per sbloccarsi, la rete del Toro è infatti a 1,80, così come quella del suo compagno di reparto, Marcus Thuram.

Nel Club Brugge, attenzione a Nicolò Tresoldi, riferimento offensivo centrale dei belgi in questo avvio di stagione, proposto marcatore a 4,50. L’Inter in ogni caso è obbligata a vincere per non rimanere a zero punti e rischiare di non centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale riservata alle prime otto in classifica, ipotesi a 2,75 per i nerazzurri.

Il Napoli va in Spagna in casa del Villareal per smuovere la classifica, ferma a zero punti dopo la sconfitta con l’Arsenal. La squadra di Allegri non ha mai vinto nelle ultime sei trasferte europee e, proprio contro squadre spagnole, ha conquistato una sola vittoria nelle ultime otto sfide nella competizione. Il Villareal non se la passa meglio, i padroni di casa, infatti, non vincono in Champions da dodici partite consecutive e, con un nuovo passo falso,

sarebbero la prima squadra spagnola a perdere otto gare di fila in Coppa dei Campioni o

Champions League.

Per gli esperti Sisal, la serie negativa dovrebbe interrompersi per gli spagnoli, la squadra di Perez è infatti favorita contro il Napoli, a 2,15 contro il 3,20 dei partenopei e il 3,60 del pareggio. Tante le assenze per Allegri, che però si gode Kevin De Bruyne, autore di una doppietta con il Frosinone e con il gol in questa sfida europea proposto a 4,50. Più probabile la rete di Hojlund, a 3,00. Negli ospiti attenzione soprattutto al centravanti georgiano Mikautadze, primo candidato alla rete a 2,75.