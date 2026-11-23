Bisogna capire Max Alvini, allenatore rivelazione del Frosinone arrivato a San Siro con i suoi 20 punti e la voglia di stupire. Che in effetti, almeno nella prima frazione, è riuscito nell’impresa di spaventare il Milan prima e dopo l’1 a 2 di Masini e con un altro paio di stoccate capaci di segnalare l’occhio di Maignan e la fragilità della difesa, Gila e Bartesaghi in particolare. Il suo motto «dobbiamo correre in avanti» può rappresentare un bel monito per i suoi che arrivano dalla serie B ma poi bisogna fare i conti con la cifra tecnica dei rivali e soprattutto con l’abilità del suo dirimpettaio Amorim che gli ha teso delle trappole infernali nelle quali far scattare come tagliole il contropiede che sotterra il Frosinone con 5 gol sulla schiena e fa dimenticare -ma fino a un certo punto- le difficoltà mostrate nella prima frazione e poi corrette abilmente nella ripresa con un semplice e intelligente cambio. È bastato infatti far entrare Jashari al posto di Bartesaghi, spostare Musah sulla linea dell’azzuro anello debole, per ricucire lo sbrego difensivo da cui sono arrivati quasi tutti i pericoli degli ospiti. Così il Milan, invece di rincorrere, ha lasciato il pallino del gioco al Frosinone ma con grande abilità strategica ha preparato le contromosse capaci di trasformare l’apparente disagio in una rampa di lancio.

Se infatti può disporre dello sprint fulmineo di Moreira, o delle progressioni di Pulisic e infine della generosa azione del monarca della sfida Rabiot (i suoi assist a Ramos e Jashari ne sono un esempio) oltre che della sapiente regia di Modric, allora diventa persino divertente attirare il Frosinone nella propria metà campo e poi infilarlo allo spiedo come è accaduto molte volte e in un due occasioni addirittura ripartendo dalla propria area di rigore dopo calcio d’angolo battuto dai ragazzi in maglia gialla. Così può accadere che dopo 35 giorni Ramos torni sul tabellino dei mercatori (poi uscito al primo segnale di affaticamento), Jashari metta in mostra il sinistro che somiglia a un fulmine e Cisse appena entrato- al posto di Ramos confermare la vocazione al gol (9 centro, è il bomber del gruppo senza giocare tutte le partite). L’abbuffata non può far dimenticare gli affanni difensivi. Alla fine un Milan così, riconfermato al quarto posto, è piaciuto molto anche ai reduci del ciclo berlusconiano intervenuti in gran numero a San Siro ieri per ricordare Franco Baresi indossando la sua maglia.