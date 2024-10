Champions League, l'Inter spazza via per 4-0 la Stella Rossa

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter di Simone Inzaghi ottiene una vittoria netta e rotonda in Champions League, per 4-0 contro la Stella Rossa di Belgrado, grazie ai gol di Hakan Calhanoglu su punizione nel primo tempo, di Marko Arnautovic, Lautaro Martinez e Medhi Taremi, su rigore, nella ripresa. I nerazzurri hanno giocato un'ottima partita contro un avversario che soprattutto nel primo tempo ha tenuto bene il campo giocando bene in fase difensiva. Il 2-0 ha letteralmente tagliato le gambe ai serbi che sono crollati difensivamente permettendo all'Inter di dilagare con le reti siglate da Lautaro Martinez, al terzo gol in tre giorni, e di Taremi su rigore gentilmente concessogli dal capitano. Per l'iraniano primo gol con la maglia nerazzurra a coronamento di una bella prestazione condita anche da due assist per il secondo e terzo gol. Prima vittoria in questa nuova edizione della Champions League per la squadra di Simone Inzaghi che dà così seguito al successo in campionato di sabato contro l'Udinese. Tante buone indicazioni per il tecnico piacentino che ha fatto tanto turnover ma che ha ricevuto ottime risposte da parte dei giocatori impiegati con Arnautovic e Taremi che si sono sbloccati in questa stagione. Bene anche la difesa che ha concesso davvero poco contro i fisici e tecnici attaccanti della Stella Rossa che non hanno mai di fatto impensierito Sommer. Sabato sera l'Inter tornerà ancora in campo, prima della sosta per le nazionali, contro il Torino per ottenere la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions.

La cronaca della partita

L'Inter parte subito aggressiva e al 4' passa in vantaggio con il gol di Arnautovic che anticipa tutti sulla punizione calciata da Calhanoglu: tutto fermo però per la posizione di fuorigioco dell'attaccante austriaco. Al minuto 11', però, i nerazzurri passano realmente in vantaggio con Calhanoglu che si mette in proprio su calcio di punizione, con deviazione di Krunic, e batte imparabilmente Glazer. Al 20' Dumfries segna il 2-0 ma ancora una volta il guardalinee alza la bandierina per segnalare l'offeside dell'olandese. Al 23' bell'azione dell'Inter con Arnautovic che premia l'inserimento di Mkhitaryan che conclude di sinistro trovando la parata d'anca di Glazer. Al 29' un lampo della Stella Rossa con il sinistro di Maksimovic che si spegne fuori. Al 39' Taremi recupera palla e serve Arnautovic che poi di tacco la gioca per Mkhitaryan che va alla conclusione che termina però alta. Al 41' bravo Sommer sul tentativo ravvicinato di Silas a rispondere presente.

Nella ripresa la Stella Rossa parte aggressiva ma l'Inter tiene botta e al 59' raddoppia con Arnautovic: Taremi è lesto a rubare palla a Krunic, entra in area di rigore e invece di calciare intelligentemente serve l'austriaco che meglio piazzato la spinge in rete. Altra bella azione dei nerazzurri al 62' che vanno vicini al tre a zero, bravo Glazer a dire no in uscita al tentativo ravvicinato di Carlos Augusto. Al 71' Spajic si fa rubare palla ancora una volta da Taremi che è bravo a servire Lautaro Martinez che di sinistro batte per la terza volta Glazer. Al 77' Drkusic atterra malalmente Lautaro Martinez e l'arbitro concede il rigore. Dal dischetto l'iraniano sigla il 4-0, battuto con 3 minuti di ritardo per una malfunzionamento del Var. All'88' Ilic si presenta in area di rigore e va al tiro: esterno della rete.

Il tabellino

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (64' Acerbi), Bastoni (74' Bisseck); Dumfries, Zielinski, Calhanoglu (70' Asllani), Mkhitaryan (64' Frattesi), Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic (64' Lautaro Martinez). Allenatore Simone Inzaghi



Stella Rossa (4-2-3-1): Glazer; Seol, Drkusic (89' Rodic), Spajic, Djiga; Elsnik, Krunic (89' Dalcio Gomes); Silas (69' Radojnic), Maksimovic (69' Ilic), Olayinka; Ndiaye (69' Duarte). Allenatore Dejan Milojevic

Marcatori: 11' Calhanoglu (I), 59' Arnautovic (I), 71' Lautaro Martinez (I), 81' Taremi (I)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), de Vrij (I), Elsnik (S)

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)