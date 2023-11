Champions, il Milan cerca il sorpasso sul Dortmund: le scelte di Pioli (senza Leao)

È la notte della verità per Milan. I rossoneri ospitano il Borussia Dortmund nella sfida del Gruppo F, valida per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Una sorta di finale per la squadra di Stefano Pioli, a cui servono i tre punti per poi giocarsi la qualificazione agli ottavi nell'ultimo turno sul campo del Newcastle. Una speranza impensabile fino a qualche settimana fa ma resa viva con la splendida vittoria contro il Paris Saint-Germain. A San Siro arriva il Borussia Dortmund, primo con sette punti, ma non nelle condizioni di poter fare calcoli.

Con una sconfitta i tedeschi sarebbero superati proprio dal Milan. Poi tutto dipenderà dalla sfida del Parco dei Principi tra Psg (6 punti) e Newcastle (4 punti). A questo punto la possibilità che tutto resti in bilico fino agli ultimissimi minuti è quanto mai una certezza.

Le ultime dai campi

La vittoria sofferta contro la Fiorentina ha ridato serenità e convizione all'ambiente dopo la mancata vittoria di Lecce. Pioli fa la conta degli assenti. La più pesante è quella di Rafael Leao, fulcro del gioco rossonero. Oltre al portoghese mancheranno anche Okafor, Kalulu, Bennacer, Sportiello, Pellegrino, Kjaer insieme allo squalificato Musah. Si rivede Olivier Giroud, squalificato in campionato, e tornerà dal primo minuto Loftus-Cheek. Per il resto scelte annunciate con Maigan tra i pali, Thiaw-Tomori centrali e Calabria e Theo Hernandez terzini. In mediana spazio a Krunic e Reijnders. Gli esterni offensivi saranno Pulisic e Chukwueze.

Il Borussia Dortmund è reduce dalla rotonda vittoria per 4-2 in Bundesliga contro il Monchengladbach ed occupa la quarta posizione in classifica a 10 punti dalla capolista Leverkusen. Notoriamente i gialloneri sono una squadra che concede molto ma segna altrettanto, anche se in Champions ha preso gol dal Psg alla prima giornata e poi è sempre riuscito a mantenere la porta inviolata. Anche Terzic ha i suoi problemi di formazione. Non solo Niklas Süle influenzato e Nmecha fuori per infortunio fino alla sosta invernale, ma anche i dubbi Sabitzer e Schlotterbeck, portati a Milano con una riserva da sciogliere solo alla fine. Recuperati in extremis Haller e Adeyemi.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: Musah

Indisponibili: Leao, Okafor, Kalulu, Bennacer, Sportiello, Pellegrino, Kjaer

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) - Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nmecha, Süle

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)

I precedenti

L'ultima sfida dello scorso 4 ottobre è terminata senza reti. Prima di questa i confronti diretti tra le due squadre sono 6 di cui 4 in Champions e 2 in Europa League. Si comincia nella stagione 1957/1958 il Milan incontrò il Dortmund ai quarti di finale: in Germania finì 1-1, al Meazza 4-1 per i rossoneri. 44 anni dopo le due squadre si ritrovarono a giocare contro in semifinale di Coppa Uefa. All’andata terminò 4-0 per i tedeschi con tripletta di Marcio Amoroso e Heinrich.

Al ritorno i rossoneri vinsero 3-1 e ad andare i finale fu il Borussia. Segnarono Inzaghi, Contra e Serginho; per il Dortmund il gol di Ricken. L’anno dopo alla Champions 2002/2003 il Borussia finì nella seconda fase a gironi nello stesso raggruppamento del Milan. Al Westfalenstadion finì 1-0 con un gol di Pippo Inzaghi, stesso risultato a San Siro, con i tedeschi vittoriosi grazie alla rete del gigante ceco Jan Kohler.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta alle ore 21.00 in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), all’interno di Diretta Gol (canale 251), ma anche in 4K su Sky Sport 4K. Oltre che in streaming su Sky Go, NOW, Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. I telecronisti saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani per Sky mentre Riccardo Trevisani e Roberto Cravero racconteranno il match per Canale 5.

Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con Filippo Galli, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Filippo Galli, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights, gol e interviste ai protagonisti della quinta giornata di Champions.