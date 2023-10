Champions, Borussia e Milan non si fanno male: niente gol e un punto a testa

Milan pareggia 0-0 contro il Borussia Dortmund alla Signal Iduna Park, nella sfida del Gruppo F valida per la seconda giornata di Champions League.

Pari amaro per la squadra di Pioli, che ottiene il secondo 0-0 consecutivo dopo quello col Newcastle. Un punto ottenuto su un campo insidioso ma che non soddisfa in virtù della vittoria del Newcastle sul Paris Saint-Germain. I prossimi due impegni contro i parigini saranno decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale.

Primo tempo equilibrato con leggera supremazia tedesca. I rossoneri faticano a trovare spazio, il Borussia preme di più e ci prova soprattutto con Malen (il più pericoloso dei gialloneri). La migliore occasione però la spreca Giroud, dopo un batti e ribatti su un corner. Nella ripresa meglio il Milan tiene bene il campo, senza concedere occasioni ai tedeschi. Pioli le prova tutte mandando in campo anche Okafor e Chukwueze. L'occasione migliore capita sui piedi del nigeriano che tutto solo davanti a Kobel, spara sul portiere. Sulla ribattuta Reijnders sbaglia il tap-in con tanti rimpianti rossoneri.

Nell'altra partita del girone il Newcastle supera 4-1 il Paris Saint-Germain (reti di Almiron, Burn, Longstaff e Schar per gli inglesi, Lucas Hernandez per i parigini). La squadra di Howe guida il Gruppo F con 4 punti, secondo il Psg con tre punti. Seguono Milan a 2 e Borussia a 1 punto. Prossime partite in programma il 25 ottobre: Psg-Milan, Newcastle-Borussia Dortmund.

La partita

Terzic conferma il 4-2-3-1 e schiera la coppia centrale Hummels e Schlotterbeck, terzini Ryerson e Bensaibini; tra i pali Kobel. In mediana Ozacan ed Emre Can. Dietro Fullkrug agiranno Malen e Brandt, tra le linee Reus.

Solito 4-3-3 per Pioli con la coppia di centrali Thiaw-Tomori, a destra Calabria, a sinistra Theo, tra i pali Maignan. A centrocampo Musah e Pobega affiancano Reijnders in regia. Tridente d'attacco con Leao e Pulisic ai lati di Giroud.

UCL MD2 is on! pic.twitter.com/53B3tkMbv9 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 4, 2023

Primo tempo

La partita è subito viva. La prima occasione è rossonera con una percussione centrale di Pobega, la sua conclusione viene deviata in angolo da Hummels. I tedeschi rispondono al 7' con Malen, che interviene sulla corta respinta da Thiaw ma non trova la porta. Al 16' un bello stacco di testa del centrale tedesco finisce alto. Al 27' tedeschi pericolosi. Malen trova lo spazio per il tiro che finisce di poco a lato. Il Borussia insiste. Alla mezz'ora Fullkrug ruba palla a Calabria, troppo tenero nel contrasto e scalda le mani a Maignan. Al 38' grande occasione per il Milan, sugli sviluppi di un corner, Giroud spara alto, pensando di essere in fuorigioco. La partita si accende nel finale, prima ci prova Bensebaini, respinge Maignan poi dopo un'iniziativa di Leao è Theo Hernandez a calciare alto.

Secondo tempo

Nella ripresa parte meglio il Milan. Al 55' grande occasione per Pulisic, che da ottima posizione tira centralmente. Fa buona guardia Kobel. Cominciano i cambi: Adli prende il posto di Pobega, Adeyemi sostituisce Brandt. Resiste l'equilibrio. Pioli prova a cambiare volto all'attacco con Okafor e Chukwueze al posto di Giroud e Pulisic. Al 77' prende l'iniziativa il neo entrato Bynoe-Gittens ma dopo essersi accentrato calcia alto. All'85' Chukwueze sale sulla destra, rientra sul sinistro e manda la palla di poco a lato. Dopo pochissimo ancora il nigeriano imbeccato da Leao, tutto solo davanti al portiere centra Kobel. Sulla ribattuta Reijnders manda fuori. Non si schioda lo 0-0, Borussia e Milan fanno un punto e a testa.

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) - Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Emre Can; Malen (72' Bynoe-Gittens), Reus (72' Nmecha), Brandt (64' Adeyemi); Fullkrug (84' Moukoko). Allenatore: Edin Terzic

MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria (70' Florenzi), Thiaw, Tomori, T.Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega (58' Adli); Pulisic (70' Chukwueze), Giroud (70' Okafor), Leao. Allenatore: Stefano Pioli

Ammoniti: Schlotterbeck (B), Reijnders (M), Emre Can (B), Hummels (B), Musah (M)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)