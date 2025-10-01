La Juve pareggia 2-2 a Villareal: l'ex Renato Veiga gela rimonta bianconera nel finale

La Juventus pareggia 2-2 in trasferta il Villareal e colleziona il secondo pari consecutivo in Champions League. Grande rammarico in casa bianconera per una vittoria sfumata al 90' quando la squadra di Tudor sentiva già il profumo del colpaccio. A punire i bianconeri ci ha pensato l'ex di turno Renato Veiga, con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, all'ultimo giro di lancette.

Primo tempo difficile per i bianconeri sotto al 18' grazie ad un gol del georgiano Mikautadze. La squadra di Marcelino è molto pericolosa quando riparte, salva due volte Perin prima su Pedraza con l'aiuto del palo poi sull'ex Inter Buchanan. Nella ripresa l'ingresso di Francisco Conceiçao cambia il match e la Juve ribalta il risultato con un uno due micidiale. Al 49' pareggia Federico Gatti con una spettacolare rovesciata, al 56' il folletto portoghese sfrutta un retropassaggio sbagliato di Parejo, trovando il gol del vantaggio. I bianconeri vanno vicinissimi al tris con la traversa di Jonathan David, che poco prima aveva fallito un gol clamoroso a due passi dalla porta. Quando sembrava finita, Renato Veiga gela i bianconeri, ormai sicuri di portare casa i tre punti.

La partita

Parte aggressiva della Juve, che prova a fare la partita. Il Villareal gioca di rimessa e si affida alla velocità di Pépé e Mikautadze. Al 15' cambio forzato in casa bianconera. Esce Cabal per un problema muscolare, entra Joao Mario. Passano tre minuti e la squadra spagnola passa in vantaggio. Lancio in verticale di Parejo per Mikautadze, Cambiaso è impreciso nella chiusura e serve inavvertitamente Pépé. L'ex Arsenal pesca il georgiano al centro dell'area, che trova l'angolo giusto e batte Perin. La partita si accende. Poco dopo il Villareal sfiora il raddoppio. Pedraza si inserisce in area e tira a rete. Stavolta Perin è decisivo e si salva con l'aiuto del palo.

Sul ribaltamento di fronte è la Juve a mancare di poco il gol. Tenas si fa trovare pronto e manda in corner un colpo di testa di McKennie. La squadra di Tudor insiste. Al 28' cambio di gioco di Joao Mario, ci prova Yildiz di prima intenzione, mura la difesa del Villareal. Il Sottomarino Giallo è più volte pericoloso. Al 43' su una ripartenza velocissima conclusione ravvicinata di Buchanan. Proprio in chiusura, Mikautade fa tutto da solo e tira da posizione defilata. La palla finisce sotto le gambe di Perin e termina fuori. Il primo tempo finisce con la Juve sotto 1-0.

Nella ripresa subito un cambio per Tudor: esce Koopmeiners, entra Conceiçao. Proprio il folletto portoghese salta un paio di uomini e mette in mezzo per David, che tutto solo con la porta spalancata, forse ingannato da un tocco di Rafa Marin, incredibilmente fallisce l'impatto con il pallone. Il pareggio è nell'aria. Al 49' Gatti si coordina su un cross di Kelly e batte un imperfetto Tenas con un incredibile rovesciata. Il Villareal accusa il colpo. Retropassaggio avventato di Parejo, intercetta Conceiçao che si presenta in area e sigla il gol del vantaggio. Marcelino prova a scuotere i suoi e manda in campo Oluwaseyi per Parejo. Poi Buchanan per Moleiro.

Il Villareal ora gioca a trazione anteriore ma è la Juve ad andare vicinissima al tris. Al 72' su imbucata in area di McKennie, David centra la traversa col portiere in uscita. La palla finisce a Conceiçao che manda a lato. Al 75' si rende pericoloso il nuovo entrato Oluwaseyi ma di testa non trova la porta. La squadra spagnola ora è in costante proiezione offensiva, i bianconeri provano a difendere il vantaggio con i denti. La beffa arriva al 90'. Corner battuto da Akhomach, incorna a centro area Veiga e firma la rete del 2-2. Il Villareal a questo punto prova anche a vincerla, ma non c'è più tempo. Finisce così. Altro pari amaro per la Juve di Tudor.

Il tabellino

VILLAREAL (4-4-2) - Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marin, Pedraza (76' Cardona); Buchanan (64' Moleiro), Parejo (64' Oluwaseyi), Gueye, Comesaña; Pépé, Mikautadze (76' Akhomach). Allenatore: Marcelino

JUVENTUS (3-4-2-1) - Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso (79' Rugani), McKennie, Locatelli, Cabal (15' Joao Mario); Koopmeiners (46' Conceiçao), Yildiz (80' Adzic); David (86' Vlahovic). Allenatore: Igor Tudor

Marcatori: Mikautadze (V) 18', Gatti (J) 49', Conceiçao (J) 56', Renato Veiga (V) 90'

Ammoniti: Cabal (J), Cambiaso (J), Akhomach (V), Conceiçao (J)

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)