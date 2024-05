La classifica dei paperoni dello sport: CR7 domina ancora, Messi doppiato

Ancora una volta è lui a svettare in cima alla classifica degli sportivi più ricchi dell'anno: secondo la consueta lista redatta dal bisettimanale Forbes, come accade alla conclusione di ogni stagione, è Cristiano Ronaldo a primeggiare su tutti, con una cifra da capogiro. Non sorprende il fatto che nella top ten oltre al portoghese ci siano altri quattro giocatori di calcio, due dei quali, vale a dir Neymar e Kerim Benzema, si trovano come lui in Saudi Pro League, ma di certo stupisce l'enorme solco esistente non solo tra Cr7 e i suoi colleghi bensì anche quello che lo separa dal secondo in lista, il golfista Jon Rahm, che quest'anno ha scavalcato Lionel Messi.

Partendo dal basso della top ten troviamo Lamar Jackson con un bottino di 100,5 milioni di dollari: il quarterback 27enne dei Baltimora Ravens entra in classifica soprattutto grazie al bonus da più di 72 milioni di dollari incassato al momento della firma sul contratto. Per il resto, a parte gli sponsor, il numero 8 dei Ravens ha un'etichetta discografica, un marchio di abbigliamento, un'azienda di produzione e un ristorante.

Posizione nove per la stella dei Golden State Warriors Stephen Curry. Il 36enne di Akron ha guadagnato 102 milioni di dollari, la metà dei quali deriva direttamente dal contratto in essere con la franchigia di San Francisco. Una buona parte degli introiti, ovviamente, derivano dalle sponsorizzazioni, in particolar modo quella siglata con Under Armor.

Ottava piazza per l'ex Real Madrid Karim Benzema, autore di una stagione opaca tra le file dell'Al Ittihad: l'ex pallone d'oro si trova a quota 106 milioni di dollari, 100 dei quali derivanti dal contratto siglato con la società e 6 da altri redditi.

Poco più su, al settimo posto, c'è il brasiliano Neymar, che dopo l'addio al Paris Saint-Germain ha firmato un contratto da sogno con l'Al-Hilal. Per lui 108 milioni di dollari compessivi, tra gli 80 di ingaggio con la sua nuova società e gli accordi di sponsorizzazione con Puma e Fun Brands.

Sesto è Kylian Mbappé, unico calciatore nella top ten che gioca ancora in Europa: il francese è a quota 110 milioni di dollari, la maggior parte dei quali derivanti dal contratto col Psg (90 milioni). I restanti 20 milioni derivano da sponsorizzazioni, specie quelle di Nike, Oakley e Hublot.

Il greco Giannis Antetokounmpo si trova al quindo posto con 111 milioni di dollari. Il fenomeno dei Milwaukee Bucks incassa 46 milioni dalla sua squadra, i restanti 65 milioni derivano da sponsorizzazioni con veri e propri colossi del calibro di Nike e Pepsi, solo per citare i più importanti.

Restiamo in Nba anche al quarto posto, dove si trova Lebron James (128,2 milioni): il recordman di Akron incassa 48,2 milioni di dollari dai Lakers e si trova dinanzi alla possibilità di attivare una player option da 51 milioni per la prossima stagione. I restanti 80 milioni sono frutto dei suoi investimenti.

Lionel Messi abbandona la seconda piazza alle spalle di Cr7, e con 135 milioni occupa il gradino più basso del podio: 65 milioni vengono elargiti alla Pulce dall'Inter Miami, gli altri 70 derivano dai ricchi sponsor a cui è legato, tra Adidas, Apple e Konami.

Secpondo posto per il golfista Jon Rahm (218 milioni), che ha messo a frutto il passaggio al circuito Liv. Pur non avendo egli trionfato in alcun torneo, secondo Forbes la sua decisione avrebbe portato una dote da 198 milioni (gli altri 20 deriverebbero da altre fonti di reddito).

Svetta in cima alla classifica ancora una volta Cristiano Ronaldo, con la sbalorditiva cifra di 260 milioni di dollari: Cr7 ha di fatto quasi raddoppiato la cifra incassata lo scorso anno (136 milioni), distaccando il secondo il lista di ben 42 milioni.

Di questi 200 sarebbero la quota versata dall'Al-Nassr, gli altri 60 deriverebbero da sponsorizzazioni, investimenti e altre fonti di reddito.