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Calcio

Como, debutto show: poker al Lipsia

Prestazione sublime dei lariani che firmano la prima vittoria italiana nella competizione

Alessandro Ruta
Como's Assane Diao, left, celebrates with his teammates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Como and Leipzig in Como, Italy, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Luca Bruno)
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Non sapremo come andrà a finire l’avventura del Como in questa Champions League, ma anche solo con questo esordio c’è da stropicciarsi gli occhi. Personalità, ritmo, velocità, ma soprattutto gol e vittoria, 4-1, contro un Lipsia tramortito fin dall’inizio dai ragazzi di Fabregas, che si sono evidentemente messi il vestito buono per il debutto assoluto nella massima competizione europea. Saranno tornati contenti a casa anche i tifosi over-75 a cui il presidente Suwarso ha lasciato per l’occasione i posti in tribuna d’onore. Tutti si sono goduti per almeno un’ora lo spettacolo di una squadra che gioca (benissimo) a memoria, con l’attacco che si è scatenato, mandando a bersaglio quasi gli stessi interpreti: Baturina, Douvikas e Diao.

Spaziale la prova del croato, autore di un gol da opportunista e di un assist da favola per il raddoppio. In generale ogni sua accelerazione ha mandato in tilt la difesa del Lipsia, già macchinosa di suo (primo ammonito al minuto 3) e presa d’infilata con grande regolarità. Meno brillante di altre volte Nico Paz, straripante Diao prima a destra e poi a sinistra. Sul 3-0 sembrava che potesse concretizzarsi un risultato ancora più rotondo, ma dopo un clamoroso errore a porta vuota di Da Cunha e la rete della bandiera dei tedeschi il Como ha saggiamente deciso di rallentare, dimostrando in tal senso maturità e poi arrotondando con Perrone a tempo scaduto.

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