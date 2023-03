Antonio Conte esonerato dal Tottenham: ora il suo futuro in bilico. Tre big italiane interessate

Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham, ora è ufficiale. Con una nota sui propri canali social, il club inglese ha annunciato la seperazione, ormai nell'aria da giorni, dal tecnico leccese:

La squadra in queste ultime 10 giornate di Premier League sarà guidata dal vice di Antonio Conte Christian Stellini che porterà a portare gli Spurs in Champions League. Attualmente il Tottenham è quarto in classifica ma con un margine quasi inesistente su chi insegue e saranno dunque 10 finali in attesa che termini una stagione travagliata che potrebbe vedere l'avvento sulla panchina del club inglese Roberto De Zerbi che sta incantando con il suo Brighton, in piena zona Europa.

Quale sarà il futuro di Conte?

Il futuro del tecnico leccese è ancora tutto da scrivere: c'è chi parla di anno sabbatico per riposare, ritemprarsi e stare vicino alla famiglia visto che anche i prematuri addii degli amici Ventrone, Mihajlovic e Vialli l'hanno turbato e non poco. Conoscendo il carattere battagliero dell'ex tecnico del Chelsea, però, è probabile che non si fermerà ma solo se arriverà un'offerta interessante sia dal punto di vista economico che sportivo. Un ritorno in Serie A appare scontato e possibile anche se ci sono solo tre club che al momento potrebbero permettersi un suo eventuale ritorno: Inter, Juventus e Roma sempre Simone Inzaghi, Massimiliano Allegri e José Mourinho permettendo. I tre tecnici citati, infatti, hanno ancora dei contratti da onorare con nerazzurri, bianconeri e giallorossi con Conte che per un ipotetico ritorno dovrebbe rivedere al ribasso le sue pretese visto che in caso di subentro gli allenatori in questione andrebbero "saldati".

Ritorno all'Inter

Secondo i rumors c'è anche l'Inter su Conte che potrebbe tornare a distanza di soli due anni dall'addio. Simone Inzaghi, nonostante abbia un altro anno di contratto, è in bilico e solo la vittoria della Champions League potrebbe salvargli la panchina. Suning valuta anche altre opzioni più economiche rispetto al leccese con Thiago Motta oggi al Bologna e Roberto De Zerbi che potrebbero prendere il posto di Simone Inzaghi. Sullo sfondo anche la suggestione che porta al nome di Diego Pablo Simeone, accostato ormai da anni alla panchina nerazzurra. Se Conte dovesse davvero tornare all'Inter, andrebbero un po' ricuciti i rapporti dopo l'addio turbolento avvenuto due anni con tanto di buonuscita da 14 milioni di euro lordi. Oltre ad abbassare le pretese economiche, Conte sa già che dovrà poi lavorare con un budget ridotto sul mercato e bisogna capire se vorrà farlo.

Suggestione Juventus

Massimiliano Allegri al momento sembra ben saldo sulla sua panchina visto che sta pian piano risalendo la china con la qualificazione alla prossima Champions League che non sembra poi così impossibile e con la possibilità di vincere Coppa Italia e Europa League. Da quando Andrea Agnelli si è dimesso da presidente della Juventus le chance di rivedere Conte su questa panchina sono aumentate ma per ora tutto è in standy. Allegri è un punto fermo della società e anche il pesante ingaggio non induce la società a ribaltoni ma se il finale di stagione non dovesse essere all'altezza allora Ferrero potrebbe decidere di virare sul tecnico leccese.

La Roma sullo sfondo

Anche la Roma dei Friedkin potrebbe essere interessata all'ingaggio di Conte visto che ad oggi il futuro di José Mourinho appare incerto. I giallorossi attendono sornioni anche perché Conte è stato già vicino alla Roma nel recente passato e sarebbe una bella idea per dare una scossa all'ambiente. Il Milan, invece, non sembra essere interessato al profilo del leccese. All'estero invece Conte piace a Real Madrid, Psg e Bayern, piazza molto importanti, senza dubbio, anche se il tecnico salentino vorrebbe riavvicinarsi alla famiglia.