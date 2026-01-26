Conte non scende dalla barca ma... E la serie A alla fine gioca in Australia: il Pisa ha perso 6-2, il Torino 6-0

Addio Scudetto? Conte ai suoi: «Non scendiamo dalla barca». Però è meglio avere a bordo due ciambelle di salvataggio...

***

Sulla finale di Coppa d'Africa si son sentite le teorie più disparate sul cucchiaino di Brahim Diaz. In Spagna il suo compagno nel Real Mbappé ha segnato un rigore tirandolo come lui, rideva mentre la regia indugiava sulla faccia del povero marocchino, e poi lo ha pure preso in giro sui social. Un vero amico.

***

I tifosi del Nizza si sono menati con quelli olandesi dei Go Head Eagles, ma per insultarli col megafono usavano Google translate. E poi dicono che la tecnologia non possa abbattere le barriere!

***

St Pauli-Amburgo 0-0 per le occasioni che non ci sono state è diventata per statistica la partita più noiosa di sempre e sul web si ironizza «doveva finire -1 pari». Anche Lecce-Lazio è stato soporifera. «Se metto su una messa feriale in differita su TV2000 ci sono più emozioni e colpi di scena». @campiminati su X.

***

I calciatori del City hanno rimborsato i tifosi dopo la figuraccia di Bodo, iniziativa che non piace a Lazio e Fiorentina.

***

Alla fine le squadre di serie A hanno giocato in Australia. Il Pisa ha perso 6-2, il Toro 6-0.

@dupply