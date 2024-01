Coppa Italia, il Milan cala il poker contro il Cagliari: i rossoneri volano ai quarti

Il Milan vince (4-1) la prima gara dell'anno contro il Cagliari a San Siro e approda ai quarti di finale di Coppa Italia.

I rossoneri con quattro Under 20 dal primo minuto (Simic e Jimenez in difesa, Romero e Traoré sulla tre quarti) ipotecano la partita già nel primo tempo sull'asse Theo Hernandez-Jovic. È il mancino francese a servire due assist a Luka Jovic, che conferma l'ottimo momento di forma realizzando la sua doppietta personale. Nella ripresa arriva il terzo gol rossonero con il classe 2004 Chaka Traoré, che sfrutta un grave errore di Radunovic (colpevole anche in occasione del secondo gol). Negli ultimi minuti ci sono altre due reti. Il tiro di Azzi (deviato da Luvumbo) beffa Mirante. Ci sarò da discutere sull'assegnazione della marcatura. Poi Rafael Leao mette il sigillo per il 4-1 finale.

Ora la squadra di Pioli attende la vincente di Atalanta-Sassuolo in programma mercoledì alle ore 18.00. Completano il quadro degli ottavi di finale Roma-Cremonese (mercoledì ore 21.00) e Juventus-Salernitana (giovedì ore 21.00)

La partita

Vari cambi di formazione per Pioli. In porta spazio a Mirante, Calabria a destra e Jimenez a sinistra, coppia centrale Simic-Hernandez. In mediana Adli e Reijnders. Guida l'attacco Jovic, assistito da Chukwueze e Traoré sugli esterni e Romero tra le linee.

Ranieri lancia Luvumbo e Petagna in attacco. Dietro le punte gioca Mancosu con il terzetto di centrocampo formato da Deiola, Makoumbou e Jankto. In difesa i terzini sono Di Pardo e Obert, i centrali Wieteska e Hatzidiakos. Tra i pali Radunovic.

Primo tempo

La prima occasione è per il Cagliari. Al 4' suli sviluppi di un corner, il colpo di testa di Petagna trova il grande intervento di Mirante. Il Milan reagisce subito. Palla verticale di Adli per Jovic che in area di rigore tira a rete. Respinge Radunovic. I rossoneri passano in vantaggio al 29'. Theo Hernandez mette in mezzo dalla trequarti per Jovic che, sfrutta il buco di Hatzidiakos, controlla e mette in rete da pochi passi da Radunovic. La squadra di Pioli gioca bene mentre i sardi perdono le distanze tra i reparti. Al 42' arriva il raddopio. Gran sgroppata di Theo che dalla sua metà campo, arriva in area di rigore e appoggia per Jovic. L'ex Real calcia in spaccata e trova il raddoppio con l'aiuto di un pasticcio di Radunovic. Finisce così la prima frazione.

Secondo tempo

Il Milan trova subito il terzo gol. Al 50' azione insistita con Jimenez cheentra in area di rigore, mette in mezzo per Chukwueze che liscia la sfera favorendo Chaka Traoré. Il giovane ivorinano calcia praticamente da terra anche centralmente ma Radunovic si fa sfuggire di nuovo la sfera. La squadra di Pioli mette in ghiaccio la qualificazione. Comincia la girandola dei cambi: entrano in campo Pulisic e Leao al posto di Romero e Traoré. All'82' solita iniziativa personale di Leao che arriva al limite dell'area di rigore e prova la conclusione. La palla termina di poco a lato. All'89' arriva il gol della bandiera dei rossoblù. Il tiro da fuori di Azzi, deviato da Luvumbo, inganna Mirante. Non è ancora finita, in pieno recupero Leao si beve Zappa e chiude il match sul 4-1.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Mirante; Calabria (61' Florenzi), Simic, Hernandez, Jimenez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero (71' Pulisic), Traoré (71' Leao); Jovic. Allenatore: Stefano Pioli

CAGLIARI (4-3-1-2) - Radunovic; Di Pardo (72' Zappa), Wieteska, Hatzidiakos, Obert; Deiola, Makoumbou, Jankto (64' Azzi); Mancosu (72' Sulemana); Petagna (64' Pereiro), Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri

Marcatori: Jovic (M) 29' e 42', Traoré (M) 50', Azzi (C) 89', Leao 90'+1

Ammoniti: Di Pardo (C), Deiola (C), Azzi (C)

Arbitro: Alessandro Prontera (Bologna)