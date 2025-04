Coppa Italia, finisce 1-1 il derby d'andata tra Milan e Inter: Calhanoglu risponde ad Abraham

Ascolta ora 00:00 00:00

Milan e Inter pareggiano 1-1 nel derby d'andata, valido per le semifinali di Coppa Italia. Succede tutto nella ripresa, vanno in vantaggio i rossoneri con Abraham (47'), i nerazzurri rispondono con Calhanoglu (67'). Risultato tutto sommato giusto in una gara molto equilibrata con le squadre che cercano fino alla fine la vittoria senza però superarsi. L'Inter ha più possesso ma il Milan si dimostra sempre pericoloso quando riparte negli spazi.

Primo tempo equilibrato con occasioni per entrambe le squadra. I nerazzurri vanno vicini al gol in avvio di testa con De Vrij (salva sulla linea Abraham) poi in chiusura con Frattesi, che schiaccia di testa in area di rigore, trovando la risposta di Maignan. Nel mezzo la chance rossonera è per Leao, sulla cui conclusione è bravo Martinez a salvare di piede. A inizio ripresa il Milan trova il gol con Tammy Abraham, che trova spazio in area di rigore e fulmina Martinez con un bel diagonale. Il pareggio dell'Inter arriva grazie al gol dell'ex di turno Hakan Calhanoglu. Il tiro da 25 metri del turco sorprende un incerto Maignan. Il verdetto è rinviato al ritorno del 23 aprile.

Primo tempo

Dopo una prima fase di studio, la prima conclusione in porta è dell'Inter. All'8' sugli sviluppi di un calcio d'angolo ci prova Correa di prima intenzione ma trova pronto Maignan. Al 15' arriva la risposta rossonera con Theo Hernandez, il tiro dal limite del francese finisce altissimo. È la squadra di Inzaghi a tenere di più il possesso e al 20' va vicina al gol. Sponda su corner di Bisseck per De Vrij che colpisce di testa tutto solo al centro dell'area. Salva sulla linea Abraham. Il Milan non sta a guardare ed è molto insidioso quando riparte in velocità. Su servizio di Reijnders, ottima occasione per Leao, sul tiro a rete del portoghese risponde di piede Martinez. Al 40' ci prova Calhanoglu con una punizione dai trenta metri: la conclusione è forte e centrale, Maignan mette in angolo coi pugni. In chiusura grande occasione per i nerazzurri, Thuram si invola in area e invece di concludere mette in mezzo per l'accorrente Frattesi che schiaccia di testa senza dare la giusta forza. Maignan salva la sua porta. La prima frazione si chiude senza reti.

Secondo tempo

L'avvio di ripresa è tutta del Milan. Dopo un'azione insistita iniziata da Reijnders, il pallone arriva ad Abraham, che lasciato troppo libero da Bisseck, sorprende Martinez con diagonale sul secondo palo. Immediata la risposta dell'Inter con il tiro a giro di Barella, para Maignan. Inzaghi prova a dare la scossa e opta per un triplice cambio. Dentro Mkhitaryan, Zalewski e Pavard al posto di Frattesi, Carlos Augusto e Bisseck. Al 67' i nerazzurri pareggiano con Calhanoglu, che raccoglie la sponda di Correa e sorprende un incerto Maignan. L'Inter è galvanizzata dal vantaggio ma i rossoneri sono sempre insidiosi con le ripartenze di Leao. Conceiçao si gioca il tutto per tutto e manda in campo Gimenez e Joao Felix per Abraham e Pulisic. All'82' grande risposta di Maignan su un tocco di Zalewski a due passi dalla porta dopo un liscio a centro area di Walker. Il match si chiude con un'occasione per parte. All'86' imbucata in area di Thuram per Mkhitaryan, che calcia a botta sicura: Maignan alza la palla sopra la traversa. Due minuti dopo Leao chiude un cotropiede con un tiro a giro, che termina fuori di pochissimo. Dopo tre minuti di recupero, il fischio finale di Fabbri mette fine alle ostilità.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana (88' Bondo), Reijnders; Jimenez (69' Sottil), Pulisic (77' Joao Felix), Leao (87' Chukwueze); Abraham (76' Gimenez). Allenatore: Sergio Conceiçao

INTER (3-5-2) - Martinez; Bisseck (59' Pavard), De Vrij (80' Acerbi), Bastoni; Darmian, Frattesi (60' Mkhitaryan), Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto (61' Zalewski); Thuram, Correa (90' Berenbruch). Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: Abraham (M) 47', Calhanoglu (I) 67'

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Bisseck (I), Reijnders (M)

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)