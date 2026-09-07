Cose turche e la verità di Keane

Troppa marijuana in tribuna agli Us Open, Sabalenka se n’è lamentata e Zverev ha detto che il campo 17 sembra «il salotto di Snoop Dogg». Wimbledon non è l’unico slam sull’erba.

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Domanda per Kimi Antonelli nel parco chiuso di Monza dopo il successo: «Conosci un rapper che si chiama Ll Cool J? Ha scritto ’fenomeno’». «Assolutamente no». Poi partono i Ricchi e Poveri e lui si scatena col pubblico di casa: italiano vero.

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Il delirio Oasis a Venezia per il film sulla reunion é merito dell’Inter di Inzaghi: i fratelli Gallagher hanno fatto pace quando il City ha vinto la Champions nel 2023.

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Cose turche fra Dusan Vlahovic e Milan Skriniar: si affrontano in Superlig, si mettono testa a testa e poi si insultano in italiano: in tv dal labiale si capiva «pezzo di erba» e «figlio di sultana”.

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Il telecronista della ESPN in Huracan-Belgrano all’ennesimo traversone sbagliato di Ibañez: «I suoi cross sono come spermatozoi. Ne produce milioni ma di buono ne serve solo uno».

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Roy Keane in tackle contro la statistica sugli «expected goals». «È come parlare con una ragazza tutta la sera e tornare a casa da solo».