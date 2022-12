Cristiano Ronaldo, 200 milioni (non per giocare): è ancora calcio?

Cristiano Ronaldo sta per diventare un giocatore dell'Al Nassr, club calcistico di Riad, in Arabia Saudita. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca considera l'affare già concluso ma con ogni probabilità l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni, al massimo entro la fine dell'anno.

I dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, il contratto lo legherà al club saudita fino al 2030 quando il campione portoghese compirà 45 anni. I 200 milioni di euro a stagione di cui si parla da tempo comprenderebbero ingaggio e introiti pubblicitari, e qui sta la chiave della seconda parte dell'accordo. Dopo due anni e mezzo di gioco, infatti, Ronaldo dovrebbe cambiare ruolo, e diventare ambasciatore dell'Arabia Saudita, che assieme a Egitto e Grecia si contende con gli altri concorrenti la possibilità di ospitare i Mondiali di calcio fra otto anni. I sauditi vorrebbero CR7, come uomo immagine, l'ambasciatore del torneo, un po' come il Qatar ha fatto con David Beckham in questi anni. Per questo il contratto che è stato offerto al portoghese arriva fino al 2030 e si parla di una cifra complessiva vicina al miliardo.

Cristiano Ronaldo is set to sign his contract with Saudi Arabia club Al-Nassr



According to reports it’ll be a 7-year-contract, £170m per year.

First 2 and a half years as a player and the remainder as an ambassador for Saudi Arabia and their bid for 2030 World Cup! pic.twitter.com/8Wb1adzvVa — António Mango (@AntonioMango4) December 22, 2022

Una scelta obbligata?

In attesa di dare l'ok all'Al Nassr, Ronaldo si gode qualche giorno di vacanza a Dubai. Dopo essersi allenato qualche giorno a Valdebebas, il centro tecnico del Real Madrid, cosa che aveva fatto pensare ad un clamoroso ritorno in Spagna, si è preso qualche altro giorno di riflessione. Di sicuro non è un periodo facile per lui. Prima l'addio al Manchester United poi l'eliminazione del Portogallo con la rottura col ct Santos, infine guardare in tv il rivale di sempre Leo Messi sollevare la Coppa del Mondo, non deve essere stato per niente piacevole.

La questione di fondo però è un'altra, c'è una squadra europea interessata a Ronaldo? A quanto pare sembra proprio di no, è dal mercato estivo che la cerca e non l'ha ancora trovata. Ogni tentativo dell'agente Jorge Mendes è andato a vuoto, al punto da aver creato anche qualche frizione tra i due e il romantico ritorno allo Sporting Lisbona, non è mai stata una prospettiva realmente sul tavolo.

L'unica offerta interessante arrivata sul suo tavolo viene dall'Arabia Saudita, che è disposto a coprirlo d'oro per provare ad emulare il Qatar e prendersi il Mondiale 2030. Questo è ancora calcio? Di sicuro non lo è, ma per Ronaldo rappresenta la strada più conveniente da percorrere. In fondo dal suo punto di vista è stato il calcio che conta ad infliggergli un ostracismo, non il contrario. L'altra via sarebbe un mesto ritiro dal mondo del pallone. Allora meglio un esilio dorato.