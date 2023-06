Dai tanti giocatori agli altri club: i big del calcio piangono Berlusconi

La scomparsa di Silvio Berlusconi lascia un vuoto incolmabile anche nel mondo del calcio. Oggi campioni del passato e del presente, club italiani e stranieri, i suoi ex allenatori ed ex calciatori hanno voluto rendere omaggio a quel presidente visionario e appassionato, che ha rivoluzionato il pallone italiano e mondiale da quando, in quel giorno dell'inverno del 1986, è diventato il proprietario del Milan.

Gli ex allenatori rossoneri

Il primo ad esprimere il proprio dolore è stato Arrigo Sacchi, l'artefice del primo grande Milan di Berlusconi: "Sto male, nonostante tutto non me l'aspettavo. Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso ed ha cercato di cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lo era anche lui? No, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi lei o è pazzo o è un genio. Visti i risultati, datemi voi la risposta...".

Particolarmente sentito il cordoglio di Fabio Capello, che deve proprio al Cavaliere l'inizio della sua carriera in panchina: "Silvio Berlusconi è stato un genio. Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale, in altri ambiti lo hanno perseguitato. A lui devo tutta la mia carriera di allenatore. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari".

Queste le parole invece di Carlo Ancelotti, un altro dei grandi tecnici del suo corso: "La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente".

Gli ex campioni del Milan

Dalle grandi del passato ai calciatori che hanno vestito la maglia del Milan negli ultimi anni della sua presidenza, tutti hanno voluto riservare un pensiero a Berlusconi.

La bandiera rossonera Franco Baresi ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram in sua memoria: "Saputo la notizia mi sento più solo, per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso con tutti, ha realizzato i miei sogni. Grazie RIP".

Il ricordo di Paolo Maldini: "Ci lascia un genio, visionario e sognatore, ma soprattutto un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te".

Filippo Inzaghi lo ha ricordato così: "Porterò per sempre nel cuore la sua intelligenza, la sua capacità di circondarsi sempre di persone valide e perspicaci, la sua esuberanza e la sua fame di vittoria: i segreti del suo successo! Insieme a Lei abbiamo scritto tante pagine speciali del calcio Italiano e Lei per me rimarrà sempre e solo l'unico, grande Presidente. Con affetto Pippo".

Massimo Ambrosini ha scritto sui propri canali social: "Difficilmente nel mondo del calcio ci sarà qualcuno con la stessa genialità, passione , ambizione e coraggio. Grazie mille di cuore caro presidente per avermi dato la possibilità di far parte di una storia vincente e irripetibile".

Il messaggio di Ricardo Kakà: "È con profonda tristezza che ricevo la notizia della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La mia vita sarà per sempre legata al Milan e questo è dovuto all'opportunità che mi è stata data da lui. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia in questo momento di tristezza".

Ruud Gullit sulle stories Instagram ha speso parole dolci per Berlusconi: "Riposa in pace, signor Berlusconi. Per sempre grato per l'opportunità che mi hai dato di giocare per il tuo iconico club". Marco van Basten su Instagram ha scritto: "Tempi belli e indimenticabili. Grazie presidente".

Gli altri campioni del calcio

Francesco Totti ha ricordato Berlusconi a margine dei WEmbrace Games di Roma: "Oggi perdiamo un grande pezzo di storia italiana, ma anche mondiale, perché stiamo parlando di un personaggio caloroso, un personaggio divertente, ironico... Aveva tutte le armi per far sì che fosse il numero 1. Purtroppo ci ha lasciato. Quando ero giovane ha fatto di tutto per portarmi al Milan. Poi dopo il mio percorso alla Roma era difficile che lui mi potesse staccare dalla mia squadra ideale e da quello che ho sempre tifato. Lo ringrazierò a vita, per sempre, perché per me rimarrà sempre il numero 1. Stando nel mondo del calcio per più di 30 anni ha vinto tutto ciò che c'era da vincere, per cui è stato il numero 1 in tutto, sia in campo che fuori".

Alessandro Del Piero ha voluto ricordare il Cavaliere tramite un'iconica foto che li ritrae insieme postata nelle storie del suo account Instagram. L'immagine risale addirittura al 6 gennaio 2007, durante il post partita dello storico Trofeo Berlusconi. La foto, che mostra Del Piero e l'ex presidente dei rossoneri che sorridono insieme, è stata accompagnata dalla didascalia: "Rip".

Gigi Buffon ha espresso il proprio cordoglio con un tweet: "Oggi diciamo addio a Silvio Berlusconi, un presidente di calcio visionario, appassionato e romantico. Ha trasformato il Milan in una potenza mondiale, conquistando i cuori di milioni di tifosi. Il suo lascito nel mondo del calcio sarà per sempre ricordato".

Il cordoglio degli altri club

Innumerevoli i messaggi delle altre società. "Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan dal 1986 al 2017 e attuale proprietario del Monza. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli del Milan e del Monza". Lo ha scritto il club di Florentino Perez.

Questo invece il messaggio dell'Inter: "Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l'Inter e il suo Milan hanno reso la città di Milano il cuore del calcio mondiale".

Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.



Non potevano mancare le parole di Massimo Moratti, per anni suo rivale sull'altra sponda del Naviglio: "È stato un avversario leale, sotto tutti i punti di vista. Non ha mai preso posizione contro, ha sempre parlato di Milan e Inter come due squadre di Milano a cui lui teneva, pur essendo milanista. È sempre stato un avversario leale e anche spiritoso e simpatico. Il ricordo di Berlusconi non si ferma solo lì, si ferma a tutta la sua attività che ci ha invaso la vita per tanti perché aveva una personalità fortissima e ha inciso sulla storia del Paese e non è da sottovalutare".