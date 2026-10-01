Dalla Serie A all’Eccellenza in Basilicata, Ibarbo riparte da San Cataldo

Dai palcoscenici della Serie A ai campi dell’Eccellenza lucana. A 36 anni, Víctor Ibarbo, ex attaccante di Cagliari e Roma, riparte da San Cataldo, la principale frazione del comune di Bella (Potenza), che conta 800 abitanti. Il calciatore colombiano, che in Italia ha vissuto alcune delle stagioni più importanti della sua carriera, è il nuovo acquisto del Calcio San Cataldo, squadra allenata da Mimmo Giacomarro. Un colpo di mercato - annunciato sui canali social dal club - che porta nel massimo campionato regionale un giocatore abituato a confrontarsi con alcuni dei protagonisti del calcio internazionale. Classe 1990, Ibarbo ha legato soprattutto al Cagliari la sua esperienza italiana, distinguendosi per velocità, potenza fisica e capacità di attaccare gli spazi. Nel 2015 il passaggio alla Roma, dopo aver messo in mostra anche con la Nazionale colombiana, con cui ha partecipato ai Mondiali del 2014 in Brasile, raggiungendo i quarti di finale. La sua carriera lo ha portato anche all’estero, con esperienze nel Watford, in Inghilterra, nel Panathinaikos, in Grecia, e nel Sagan Tosu e nel V-Varen Nagasaki, in Giappone, oltre al ritorno in Colombia con l’Atlético Nacional. “Potenza, velocità ed esperienza internazionale al servizio dei nostri colori”, scrive l’Asd Calcio San Cataldo nel messaggio di benvenuto. Per Ibarbo si apre così una nuova avventura nel calcio dilettantistico, con una società che punta sulla sua esperienza per affrontare la stagione 2026-2027 e per provare a vincere il campionato.