Dea apripista in Europa. Con il vestito nuovo cucito da Sarri

Dopoessere stata l’ultima italiana in corsa in Champions League nella passata stagione l’Atalanta apre l’annata europea delle nostre rappresentanti. Lo fa stasera dalle 20.30 (diretta Sky e in chiaro su TV8) contro gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv in Conference League, una competizione che la Dea non ha mai assaggiato. A due anni dal trionfo di Dublino in Europa League contro il Bayer Leverkusen è cambiato veramente tutto, a cominciare dall’allenatore che ormai non è più Gasperini o un suo discepolo tipo Juric o Palladino ma l’esperto Sarri («il debutto? C’è entusiasmo e anche un po’ di farfalle nello stomaco...). Parola d’ordine, difesa a quattro, qualcosa che a Bergamo non vedono da dieci anni ormai, da prima del Gasp. Giocatori abituati a certi meccanismi dovranno reinventarsi, mentre alcune colonne della squadra se ne sono andate, tipo Djimsiti, forse il pretoriano per eccellenza dello stile atalantino.

È un altro mondo, insomma, in un’estate che sul mercato ha portato la maxi-plusvalenza di Palestra, finito al Chelsea per 60 milioni, e l’affare saltato di Ederson con il Manchester United. Il brasiliano è rimasto e ora è lui il nuovo capitano, comunque indispensabile fulcro anche per Sarri e il suo 4-3-3 che attende di capire se De Ketelaere, acciaccato, sarà disponibile stasera.

Via dunque con i playoff d’andata di Conference, competizione che di solito porta bene alle italiane: vittoria della Roma nel 2022, doppia finale consecutiva persa per la Fiorentina nel 2023 e nel 2024. L’obiettivo dell’Atalanta è di superare gli israeliani tra oggi e la prossima settimana, per poi tuffarsi nel maxi-girone dove sarà eventualmente una delle favorite per la vittoria della coppa. A Bergamo c’è allerta massima per la gara: vietate le bandiere della Palestina.