Il derby Mussolini - Lenin

Fibrillazioni varie, tra telecronisti e commentatori per l'ingresso in campo di Romano Floriani Mussolini. Il ragazzo, figlio di Alessandra e pronipote del Duce, gioca e bene nella Cremonese, va da sé che l'annuncio del cognome, allo stadio e in tv, provochi reazioni. Il calciatore indossa la maglia grigiorossa con il nome di battesimo, Romano, senza il secondo, Benito, come da certificato di anagrafe. Sarebbe stato

troppo, è sufficiente controllare la discarica dei social con i democratici inviti a mettere negli album la figurina di Romano con la testa in giù, per comprendere lo stato dell'essere (idiota).

Intanto, voci di mercato riferiscono di un interessamento ad un giovane brasiliano, classe 2000, trequartista dell'Amazonas, squadra di Manaus. Il ragazzo, già compagno di squadra di Vinicius Jr al Flamengo, si chiama Marx Lenin dos Santos Gonçalves, qualunque riferimento a filosofi e politici è puramente voluto, al punto che, prima di rientrare nel campionato di serie B

brasiliano, Marx Lenin era stato ceduto in prestito ad un club russo, perché migliorasse il suo bagaglio professionale.

Indovinate un po' in quale squadra: Akron Tolyatti, società fondata nella città che porta il nome di Palmiro Togliatti, segretario del Pci dal 1927 al 1934 e cittadino sovietico nel 1930. Palla al centro. Si va ai supplementari.