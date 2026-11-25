Clamoroso ribaltone nella Coppa d’Africa: il Senegal torna ufficialmente campione. Il Tas di Losanna ha accolto all’unanimità il ricorso presentato dalla nazionale senegalese contro la decisione della Confederazione Africana di Calcio (Caf), che a marzo aveva assegnato il titolo al Marocco con un 3-0 a tavolino. Il Tas ha annullato la sentenza, ripristinando l’1-0 conquistato ai supplementari dai Leoni della Teranga nella finale giocata a Rabat dello scorso gennaio. La vicenda era nata dopo il rigore (poi sbagliato da Diaz) concesso al Marocco sullo 0-0 al 98′, episodio che aveva scatenato le proteste dei senegalesi, con diversi giocatori che avevano lasciato il campo per protesta. Il Marocco ha già annunciato un controricorso.